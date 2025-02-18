Прокачка нефти из Казахстана по КТК может снизиться на 30%
По мнению специалистов КТК, последствия указанного удара будут устраняться от полутора до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%.
Ранее сообщалось, что в ночь на 17 февраля 2025 года в результате атаки дронов была нарушена работа нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская", расположенной в Кавказском районе Кубани.
Тогда в консорциуме уточнили, что удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами.
В результате атаки объект получил серьезные повреждения: разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), также поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ.
НПС "Кропоткинская" в экстренном порядке была выведена из эксплуатации.
Теперь транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу "Тенгиз – Новороссийск" временно осуществляется по аварийной схеме.