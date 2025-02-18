Прокачка нефти из Казахстана по КТК может снизиться на 30%

Из-за повреждений нефтеперекачивающей станции после атаки дронов перекачка казахстанской нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может снизиться на 30%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПАО "Транснефть".

По мнению специалистов КТК, последствия указанного удара будут устраняться от полутора до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 февраля 2025 года в результате атаки дронов была нарушена работа нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская", расположенной в Кавказском районе Кубани.

Тогда в консорциуме уточнили, что удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами.

В результате атаки объект получил серьезные повреждения: разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), также поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ.

НПС "Кропоткинская" в экстренном порядке была выведена из эксплуатации.

Теперь транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу "Тенгиз – Новороссийск" временно осуществляется по аварийной схеме.