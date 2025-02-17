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События

Объект КТК был атакован беспилотниками

КТК, Каспийский Трубопроводный Консорциум, нефтяное месторождение, нефть, трубопровод, , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 13:21 Фото: Facebook/cpcpipe
17 февраля 2025 года нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) – НПС "Кропоткинская" подвергся атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщили Zakon.kz в пресс-службе КТК.

По данным консорциума:

"Удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом".

Также отмечено, что пострадавших среди персонала НПС нет.

"В настоящий момент НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС".Пресс-служба КТК

В заключении сказано, что НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России.

В конце 2024 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, как будет осуществляться транспортировка казахстанской нефти.

Тогда он отметил, что КТК на сегодня – это самый надежный и эффективный маршрут экспорта казахстанской нефти.

Общий объем инвестиций всех этапов развития проекта составил более 8,4 млрд долларов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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