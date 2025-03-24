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События

КТК вновь подвергся обстрелу дронов

КТК, атака, дроны , фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 20:34 Фото: Facebook/cpcpipe
Как сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), ночью 24 марта российская система ПВО отразила попытку атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в Краснодарском крае, передает Zakon.kz.

Обломки сбитого дрона упали рядом с ж/д станцией Кавказская.

Ранее 17 февраля эта же станция уже подвергалась массированному нападению с использованием семи БПЛА, начиненных взрывчатыми веществами и металлическими поражающими элементами, напомнили в консорциуме. А 19 марта была осуществлена преднамеренная атака на НПС "Кавказская", что негативно сказалось на транспортировке нефти через КТК, снижая объемы поставок.

После удара украинских БПЛА станция "Кропоткинская" прекратила работу, что снизило объемы транспортировки. Разрушение НПС "Кавказская" сделает это невозможным в будущем. КТК восстанавливает станцию, однако действия Украины негативно сказываются на финансовых результатах компании и акционерах, включая Казахстан и американские компании, добавили в компании.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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