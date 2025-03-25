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Происшествия

Фрагменты беспилотника обнаружили на территории Западно-Казахстанской области

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 13:49 Фото: Zakon.kz
Фрагменты неопознанного летательного аппарата обнаружили в Жанибекском районе на территории Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции региона пояснили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

"Полиция и уполномоченные службы проводят проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата. Объект обнаружен в удаленной местности, вдали от населенных пунктов".

Это уже третий подобный объект за последнее время, который находят на территории региона.

19 марта 2025 года беспилотник обнаружили в степи Таскалинского района ЗКО, в стороне от поселка Атамекен. По словам очевидцев, длина объекта составляла около трех метров, а на корпусе были надписи, указывающие на модель "Герань-2".

Аналогичный летательный аппарат нашли 19 февраля 2025 года в Бокейординском районе региона, возле поселка Уялы.

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Андрей Дюсупов
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