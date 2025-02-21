Сельский аким на востоке Казахстана получил миллионный штраф

Аким Самарского сельского округа на востоке Казахстана заключил два договора из одного источника с одним и тем же ТОО. Тем самым он нарушил нормы о государственных закупках, сообщает Zakon.kz.

Общая сумма договоров составила свыше 20 млн тенге, которыми закупались работы по установке ограждения полигона для твердо-бытовых отходов, а также системы видеонаблюдения в районном центре. При этом по последнему договору произведена частичная оплата за фактически невыполненные работы.

В итоге, как заявили в прокуратуре Восточно-Казахстанской области за 21 февраля 2025 года, за допущенные нарушения порядка организации и проведения госзакупок аким привлечен к административной ответственности по ч. 11 ст. 207 КоАП и оштрафован в размере 200 МРП (786 400 тенге).

Кроме того, прокуратура района внесла акт надзора с постановкой вопроса о привлечении сельского акима к дисциплинарной ответственности: ему объявлено о неполном служебном соответствии.

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