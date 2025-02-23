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События

Музыканты Вооруженных сил РК исполнили классику и современные хиты для жителей Астаны

Музыканты Вооруженных сил РК исполнили классику и современные хиты для жителей Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 19:06 Фото: МО РК
Концерт и выставка, посвященные юбилейной дате, 23 февраля прошли в столичном торгово-развлекательном центре "Хан Шатыр", сообщает Zakon.kz.

По информации Минобороны РК, музыканты Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК (НВПЦ) исполнили для горожан классические и современные произведения. Знакомые военные и патриотические мелодии, бравурные марши и джазовые пьесы вдохновили публику, одарившую оркестрантов бурными аплодисментами.

Солисты Центрального ансамбля НВПЦ порадовали слушателей исполнением песен военных лет и патриотических произведений. А солдаты творческого взвода Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК восхитили горожан задорной солдатской пляской.

"Мы всегда рады выходу военных на публику. В выходные в наш центр стекается много народу. И выступления военнослужащих всегда тепло воспринимаются публикой", – отметила представитель администрации развлекательного центра "Хан Шатыр" Жазира Садыкан.

На площадке центра также выступили военнослужащие роты почетного караула, приковавшие внимание зрителей отменной выправкой и четкими, отточенными движениями.

"Спасибо Министерству обороны, устроившему настоящий праздник для посетителей "Хан Шатыра". Военная стать, слаженная игра музыкантов, знакомые до боли мелодии военных лет – все это трогает душу и пробуждает память о подвиге наших воинов, отстоявших мир на земле", – поделилась астанчанка Айман Батырова.

Параллельно с концертом на многолюдной площадке ТРЦ "Хан Шатыр" сотрудники Военно-исторического музея Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК организовали выездную выставку "Казахстан в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов".

Среди экспонатов – личные вещи, архивные документы, уникальные фотографии героев войны Бауыржана Момышулы, Талгата Бегельдинова, Сагадата Нурмагамбетова, Тлеугали Абдибекова и Хиуаз Доспановой, а также осколки снарядов и солдатские медальоны, найденные в местах сражений.

"Вторая мировая война – неотъемлемая часть истории Казахстана. Выставка напоминает нам о подвиге наших соотечественников, остановивших фашистскую "машину", угрожавшую всему человечеству. За это были отданы миллионы жизней. Спасибо за возможность увидеть уникальные экспонаты и вспомнить эту трагическую страницу нашей истории", – поблагодарил житель г. Астаны Алишер Толебалганов.

Отмечается, что в юбилейный год Министерство обороны будет проводить подобные мероприятия и на других публичных пространствах столицы и регионов страны. Их цель – напомнить соотечественникам о подвиге воинов-казахстанцев, самоотверженности тружеников тыла, сделавших все для установления мира и Победы.

Айсулу Омарова
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