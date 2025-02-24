Юные стрелки соревновались к 100-летию со дня рождения Алии Молдагуловой

В Алматы состоялась военно-спортивная игра "Мерген Ару – 2025", приуроченная к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и 80-летию Победы. В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки приняли участие учащиеся общеобразовательных школ, сообщает Zakon.kz.

Основными целями чемпионата были пропаганда героизма Алии Молдагуловой, формирование патриотизма и любви к родине среди молодежи, а также популяризация военно-прикладного спорта среди школьников. В соревнованиях приняли участие команды, состоящие из четырех девушек в возрасте от 14 до 17 лет и одного руководителя от каждой школы.

Фото: Алматинский гарнизон

Стрельба велась с расстояния 10 м, участницы выполняли два вида упражнений "Стрельба с опорой" и "Стрельба без опоры". Каждая участница делала три пробных и пять зачетных выстрелов в каждом упражнении. Максимальное количество баллов за оба упражнения составляло 100.

Фото: Алматинский гарнизон

Главным судьей соревнований выступил Аргынбек Майтбасов, преподаватель-организатор школы-гимназии №103. Подсчет очков осуществляли ветераны Общественного объединения группировки Советских войск в Германии, а за безопасность участников отвечал старший лейтенант Бекен Каримбаев.

Фото: Алматинский гарнизон

По итогам соревнований в общекомандном зачете:

1-е место заняла команда общеобразовательной школы №102;

2-е место – команда школы №66;

3-е место – школа-гимназия №110.

В индивидуальном зачете в номинации "Стрельба с упором":

1-е место – Шек Мария (ОШ №102);

2-е место – Коржова Яна (ОШ №66);

3-е место – Маджид Камила (ШГ №110).

Мероприятие проведено при поддержке отдела образования Управления по делам обороны Жетысуского района города Алматы.