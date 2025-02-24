#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.89
527.03
5.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.89
527.03
5.71
События

Юные стрелки соревновались к 100-летию со дня рождения Алии Молдагуловой

соревнование, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 19:46 Фото: Алматинский гарнизон
В Алматы состоялась военно-спортивная игра "Мерген Ару – 2025", приуроченная к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и 80-летию Победы. В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки приняли участие учащиеся общеобразовательных школ, сообщает Zakon.kz.

Основными целями чемпионата были пропаганда героизма Алии Молдагуловой, формирование патриотизма и любви к родине среди молодежи, а также популяризация военно-прикладного спорта среди школьников. В соревнованиях приняли участие команды, состоящие из четырех девушек в возрасте от 14 до 17 лет и одного руководителя от каждой школы.

Фото: Алматинский гарнизон

Стрельба велась с расстояния 10 м, участницы выполняли два вида упражнений "Стрельба с опорой" и "Стрельба без опоры". Каждая участница делала три пробных и пять зачетных выстрелов в каждом упражнении. Максимальное количество баллов за оба упражнения составляло 100.

Фото: Алматинский гарнизон

Главным судьей соревнований выступил Аргынбек Майтбасов, преподаватель-организатор школы-гимназии №103. Подсчет очков осуществляли ветераны Общественного объединения группировки Советских войск в Германии, а за безопасность участников отвечал старший лейтенант Бекен Каримбаев.

Фото: Алматинский гарнизон

По итогам соревнований в общекомандном зачете:

  • 1-е место заняла команда общеобразовательной школы №102;
  • 2-е место – команда школы №66;
  • 3-е место – школа-гимназия №110.

В индивидуальном зачете в номинации "Стрельба с упором":

  • 1-е место – Шек Мария (ОШ №102);
  • 2-е место – Коржова Яна (ОШ №66);
  • 3-е место – Маджид Камила (ШГ №110).

Мероприятие проведено при поддержке отдела образования Управления по делам обороны Жетысуского района города Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Каких областей Казахстана коснулось штормовое предупреждение на вторник
События
20:16, Сегодня
Каких областей Казахстана коснулось штормовое предупреждение на вторник
Права осужденных обсудили в Казахстане
События
19:55, Сегодня
Права осужденных обсудили в Казахстане
Кубок Испании: где смотреть матчи 1/2 финала в Казахстане
События
18:25, Сегодня
Кубок Испании: где смотреть матчи 1/2 финала в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: