Юные стрелки соревновались к 100-летию со дня рождения Алии Молдагуловой
Основными целями чемпионата были пропаганда героизма Алии Молдагуловой, формирование патриотизма и любви к родине среди молодежи, а также популяризация военно-прикладного спорта среди школьников. В соревнованиях приняли участие команды, состоящие из четырех девушек в возрасте от 14 до 17 лет и одного руководителя от каждой школы.
Фото: Алматинский гарнизон
Стрельба велась с расстояния 10 м, участницы выполняли два вида упражнений "Стрельба с опорой" и "Стрельба без опоры". Каждая участница делала три пробных и пять зачетных выстрелов в каждом упражнении. Максимальное количество баллов за оба упражнения составляло 100.
Фото: Алматинский гарнизон
Главным судьей соревнований выступил Аргынбек Майтбасов, преподаватель-организатор школы-гимназии №103. Подсчет очков осуществляли ветераны Общественного объединения группировки Советских войск в Германии, а за безопасность участников отвечал старший лейтенант Бекен Каримбаев.
Фото: Алматинский гарнизон
По итогам соревнований в общекомандном зачете:
- 1-е место заняла команда общеобразовательной школы №102;
- 2-е место – команда школы №66;
- 3-е место – школа-гимназия №110.
В индивидуальном зачете в номинации "Стрельба с упором":
- 1-е место – Шек Мария (ОШ №102);
- 2-е место – Коржова Яна (ОШ №66);
- 3-е место – Маджид Камила (ШГ №110).
Мероприятие проведено при поддержке отдела образования Управления по делам обороны Жетысуского района города Алматы.