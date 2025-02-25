#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.69
522.23
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.69
522.23
5.79
События

Сильный грохот на Центральном стадионе напугал алматинцев

Сильный грохот на Центральном стадионе напугал алматинцев, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 22:05 Фото: dss-almaty.kz
В Казнете 25 февраля распространилась информация о том, что в районе Центрального стадиона в Алматы произошел сильный грохот, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию Zakon.kz прокомментировали в Дирекции спортивных сооружений Алматы. 

"На Центральном стадионе проводились съемки кинофильма, в ходе которых использовались специальные эффекты. Все работы проводились в соответствии с установленными нормами безопасности", – рассказали в дирекции.

Там подчеркнули, что стадион функционирует в штатном режиме.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Мощный взрыв в районе вокзала в Астане напугал жителей

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
В Казахстане прокуроры взыскали 4,6 млрд тенге алиментов в пользу детей
События
21:50, Сегодня
В Казахстане прокуроры взыскали 4,6 млрд тенге алиментов в пользу детей
В Минздраве сделали важное заявление касательно профосмотров женщин фертильного возраста
События
21:40, Сегодня
В Минздраве сделали важное заявление касательно профосмотров женщин фертильного возраста
Астану, Алматы и 15 областей накроет непогода: синоптики объявили штормовое предупреждение
События
21:06, Сегодня
Астану, Алматы и 15 областей накроет непогода: синоптики объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: