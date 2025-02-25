Сильный грохот на Центральном стадионе напугал алматинцев

Фото: dss-almaty.kz

В Казнете 25 февраля распространилась информация о том, что в районе Центрального стадиона в Алматы произошел сильный грохот, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию Zakon.kz прокомментировали в Дирекции спортивных сооружений Алматы. "На Центральном стадионе проводились съемки кинофильма, в ходе которых использовались специальные эффекты. Все работы проводились в соответствии с установленными нормами безопасности", – рассказали в дирекции. Там подчеркнули, что стадион функционирует в штатном режиме. Ранее сообщалось о другом инциденте. Мощный взрыв в районе вокзала в Астане напугал жителей.

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