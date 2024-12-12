Управляющего Центральным стадионом Алматы сняли с должности

Управляющий Центральным стадионом Алматы Бауыржан Жумажанов отстранен от занимаемой должности, сообщает Zakon.kz.

Дирекция спортивных сооружений города извинилась перед болельщиками за неудобства.

"Мы приносим извинения перед болельщиками за неудобства, вызванные несвоевременной расчисткой снега между сиденьями шести рядов (2,7% от общего количества посадочных мест на Центральном стадионе) западного сектора центрального стадиона Алматы. Во избежание подобных инцидентов в будущем будет проведена проверка", – говорится в сообщении.

Также в дирекции отметили, что понимают важность комфорта зрителей, "особенно на таких значимых матчах, и приложат все усилия, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем".

Ранее в связи с ажиотажем полиция предупредила о возможных мошенничествах с продажей билетов.

12 декабря в 20:30 стартовал матч "Астана" – "Челси". О результатах первого тайма можно узнать здесь.