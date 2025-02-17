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Политика

Токаев освободил от должности Нурдаулета Толеева

Токаев освободил от должности Нурдаулета Толеева, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 09:02 Фото: akorda.kz
Нурдаулет Толеев освобожден от должности заведующего Общим отделом Администрации президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение 17 февраля 2025 года подписал Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Толеев Нурдаулет Толеулы освобожден от должности заведующего Общим отделом Администрации президента Республики Казахстан", – следует из документа.

Нурдаулет Толеев родился 31 октября 1984 года. Окончил Казахский гуманитарный юридический университет, Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан. Юрист.

Трудовую деятельность начал в 2004 году юрисконсультом ТОО "ТопЮрАудит КазГЮУ" в городе Астане, в 2005-2007 годах – магистрант Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан, затем работал научным сотрудником в Институте законодательства Республики Казахстан, главным консультантом Отдела по обеспечению деятельности Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С ноября 2008 года работает в Администрации президента Республики Казахстан: консультантом Секретариата руководителя администрации, инспектором, заведующим сектором Канцелярии президента РК.

До нового назначения, с июля 2019 года, распоряжением главы государства был назначен заведующим Общим отделом Администрации президента РК.

Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін" (2016) и четырьмя юбилейными медалями.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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