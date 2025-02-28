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События

Движение ограничили на двух крупных трассах в Казахстане

движение ограничено на двух крупных трассах в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 00:14 Фото: Zakon.kz
В Казахстане в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение для грузового и общественного автотранспорта на двух участках автодорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

В регионах сильная метель и ограниченная видимость.

По информации пресс-службы МЧС РК, ограничение введено:

  • в Актюбинской области – граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз –Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР, 776-1240 км, от Актобе до границы Кызылординской области.
  • В Кызылординской области – граница РФ – граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз –Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР, 1240-1362 км, от границы Актюбинской области до города Аральска.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности:

  • Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.
  • Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах.

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы и Алматинской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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