Движение ограничили на двух крупных трассах в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В Казахстане в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение для грузового и общественного автотранспорта на двух участках автодорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
В регионах сильная метель и ограниченная видимость.
По информации пресс-службы МЧС РК, ограничение введено:
- в Актюбинской области – граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз –Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР, 776-1240 км, от Актобе до границы Кызылординской области.
- В Кызылординской области – граница РФ – граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз –Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР, 1240-1362 км, от границы Актюбинской области до города Аральска.
МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности:
- Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.
- Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах.
Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы и Алматинской области.
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