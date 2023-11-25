Движение ограничили на двух трассах в Казахстане

Согласно данным АО "НК КазАвтоЖол", из-за погодных условий (ветер, гололед) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на 2-х участках автодорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в Костанайской области и закрыто движение для всех видов автотранспорта на 5 участках автодорог республиканского (Костанайской – 1, СКО – 3, Акмолинская – 1) и 9 участков областного значения (Костанайская – 8, СКО – 1).

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение.