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Движение ограничили на двух трассах в Казахстане

гололед Фото: pixabay
Согласно данным АО "НК КазАвтоЖол", из-за погодных условий (ветер, гололед) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на 2-х участках автодорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в Костанайской области и закрыто движение для всех видов автотранспорта на 5 участках автодорог республиканского (Костанайской – 1, СКО – 3, Акмолинская – 1) и 9 участков областного значения (Костанайская – 8, СКО – 1).

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение.

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