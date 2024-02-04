На трассах пяти областей ограничили движение

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспортных средств на 5 участках автодорог республиканского значения в 5 областях, сообщает Zakon.kz.

Жамбылская область – 1 участок



"Алматы-Ташкент-Термез" км. 159-238, уч. с.Кенен-с.Кайнар (Движение осуществляется через старый перевал Кордай) – 79 км.

Туман, ограничение видимости, ветер.

Жетыуская область – 1 участок

"Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км.

Метель, ограничение видимости.

Карагандинская область – 1 участок

"Екатеринбург-Алматы, Северо-Восточный обход" км. 0-16, уч. с.Пришахтинск-с.Новостройка. – 16 км.

Снег, метель, ограничение видимости.

Костанайская область – 1 участок

"Жезказган-Петропавловск" км. 252-335, уч. гр.Улытауской обл.-г.Аркалык – 83 км.

В связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области.

Улытауская область – 1 участок

"Жезказган-Петропавловск" км. 137-252, уч. п.Улытау-гр.Костанайской обл. – 115 км.

Метель, ограничение видимости.

По данным "Казавтожол", на текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 337 единиц техники и 457 человек.

В 14 областях и Астане объявили штормовое предупреждение на 4 февраля. По прогнозам синоптиков, на большей части страны ожидаются туман и сильные порывы ветра.

