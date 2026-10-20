Форум нефтегазового машиностроения и День открытых дверей операторов прошли в Уральске

15-16 октября 2026 года в Уральске состоялся традиционный Форум нефтегазового машиностроения и День открытых дверей операторов, а также выездные визиты на промышленные предприятия Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Мероприятия организованы Международным центром развития нефтегазового машиностроения (IMBC) совместно с Министерством энергетики при поддержке Курултая Республики Казахстан, ТОО "PSA", АО "НК "КазМунайГаз", а также крупных нефтегазовых и нефтегазохимических операторов – ТОО "Тенгизшевройл", NCOC N.V., Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В., ТОО "KMG PetroChem", ТОО "Silleno".

Визиты на предприятия возглавил вице-министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Акбаров. Участники ознакомились с производственными возможностями предприятий региона и перспективами расширения сотрудничества с нефтегазовыми операторами.

Фото: IMBC

Форум 2026 года приурочен к пятилетию IMBC, который за это время сформировал эффективную платформу взаимодействия государственных органов, операторов и отечественных производителей. В этом году мероприятие объединило более 800 участников – вдвое больше, чем годом ранее, – включая представителей государственных органов, нефтегазовых и нефтегазохимических компаний, отечественных и международных производителей.

Пленарную часть форума открыл депутат Курултая Серик Кожаниязов, который зачитал приветственное слово председателя Курултая Айбека Дадебая.

Генеральный директор IMBC Дастан Абишев представил результаты работы центра за пять лет и обозначил приоритеты дальнейшего развития отечественного нефтегазового машиностроения.

"Задача IMBC – обеспечивать эффективное взаимодействие между спросом операторов и возможностями казахстанского производства, создавая условия для долгосрочного развития отечественной промышленности и раскрытия экспортного потенциала казахстанских товаропроизводителей", – отметил Дастан Абишев.

Одним из ключевых итогов форума стало подписание контрактов между АО "НК "КазМунайГаз", операторами и отечественными производителями на сумму порядка 700 млн долларов США, что на 240 млн долларов превышает показатель предыдущего года.

Фото: IMBC