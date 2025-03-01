30-летие Ассамблеи народа Казахстана отметили в Северо-Казахстанской области

В Петропавловске прошел форум "Туған жерім – Қазақстаным", посвященный Дню благодарности и 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В большом зале акимата Северо-Казахстанской области собрались представители этнокультурных и общественных объединений, ветераны областной АНК, молодежь. Текст поздравления президента РК, председателя республиканской Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарта Токаева зачитал глава региона, председатель региональной АНК Гауез Нурмухамбетов. От себя лично аким области поблагодарил активистов за усердный труд и неоценимый вклад в развитие государства.

Фото: акимат СКО

"Своей кропотливой повседневной работой АНК утверждает в сознании казахстанцев великие общие ценности, объединяет во имя великого настоящего и будущего нашей Отчизны. Данный праздник – это уважений нашей общей истории. Дружба и сплочённость североказахстанцев особенно ярко проявилась во время весеннего паводка прошлого года. Вместе этнокультурные объединения показали пример единства, согласия, взаимопомощи и поддержки. Это и есть главные ценности казахстанского общества", – подчеркнул аким области Гауез Нурмухамбетов.

Ряд североказахстанцев, внесших вклад в развитие АНК и укрепление межэтнического согласия, наградили благодарственными письмами. Вера Биба – педагог Чистовской средней школы района Магжана Жумабаева. Она преподает детям казахский язык и литературу, считает это своим долгом – передавать знания молодому поколению.

Фото: акимат СКО

"Мой трудовой стаж составляет 26 лет. Я считаю, что прививать детям любовь к казахскому языку – это моя обязанность. Мы все живем в Казахстане, должны знать государственный язык. С большой любовью отношусь к своей профессии, стараюсь передавать свои знания учащимся", – поделилась педагог Вера Биба.

День благодарности в Казахстане начали отмечать девять лет назад. В этот праздник принято говорить друг другу "спасибо" за дружбу, поддержку и помощь в самые трудные моменты жизни.

Фото: акимат СКО

Анатолий Башмаков – профессор Академии государственного управления при президенте РК, Почетный гражданин СКО. Он стоял у истоков образования Дня благодарности.

"У нашего самого молодого праздника уже есть и история своя, и своя генеалогия. Было это 1 марта 2016 года. Мне было поручено выступить в столице с предложением и инициативой, оглашением концептуальных основ этого праздника. После чего указом президента утвердили этот праздник. А уже после этого был подписан документ. День благодарности – это живое детище, духовное творение АНК", – вспоминает Почетный гражданин СКО, почетный председатель Ассоциации кафедр АНК вузов РК, член Правления Kozybayev University Анатолий Башмаков.

За 30 лет своего существования Ассамблея народа Казахстана не раз доказывала свою значимость. Она стала площадкой для диалога между представителями самых разных этносов, профессий и возрастов.

"Общественно-политическое значение слова "единство" точно и полно раскрыл Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана". Всё это, несомненно, служит делу сплачивания и интеграции североказахстанцев, представителей разных этносов. Мы, аксакалы, видим в этом верность традициям дружбы и единства, которая крепко сплачивала наше полиэтничное общество в прошлом. Нас радует, что преемственность поколений продолжается, и молодежное крыло этнокультурных объединений, работающие под крышей АНК, отзываясь на призыв главы государства, вносит свой вклад в дело укрепления межэтнических отношений в регионе", – отметил председатель "Ақсақалдар қеңесі" АНК СКО Ескендир Елеусизов.

Казахи, русские, украинцы, немцы, беларусы, татары, грузины. Казахстан уже давно стал домом для представителей более 130 национальностей. Все они трудятся на благо нашей общей Родины, занимаются нравственным и патриотическим воспитанием молодежи.

"Я хочу сказать, что это замечательные люди. Они сохранили свои традиции, обычаи, язык. Все получили образование. Кто-то стал врачом, кто-то педагогом, кто-то – бизнесменом. У них растут дети, заключаются интернациональные браки. Самое главное – они говорят "спасибо" за то, что казахи, сами находясь в тяжелом положении, делились с ними последним куском", – сказала заместитель председателя ОО "Турецкая культура" Диляра Хасанова.

Фото: акимат СКО

В состав АНК СКО входят более 20 этнокультурных объединений. Совместная работа направлена на укрепление общенационального духа, развитие региона и государства в целом.

"В нашем регионе проживают более 2,5 тысяч армян. Я стал возглавлять центр "Кентрон" недавно. За короткое время успел познакомиться со многими другими центрами, мы вместе работаем во благо АНК. Всех поздравляю с праздником, желаю здоровья, согласия и благополучия!" – сказал председатель ОО "Северо-Казахстанский областной центр армянской культуры "Кентрон" Залибек Мхоян.

Фото: акимат СКО

"Четыре праздника сегодня: первый день весны, 30-летие АНК, День благодарности и начало священного месяца Рамазан. Хочу от курдской диаспоры "Барбанг" поздравить всех казахстанцев, пожелать крепкого здоровья, успехов, благополучия, процветания и мира всему народу Казахстана!" – сказал председатель СКОФ РОО "Ассоциация курдов "Барбанг", заместитель председателя центра "Жомарт жан" АНК СКО Худайберген Афандиев.

Кафедра АНК при Kozybayev University появилась в Казахстане одной из первых. В прошлом году она отметила свое 10-летие. В рамках реализации Дорожной карты проведения Дня благодарности и 30-летия АНК кафедрой проводится цикл лекций "Халықтану". С 13 по 23 января 2025 года в университете прошла Зимняя школа на тему "Формирование духовно-нравственных ценностей, казахстанского патриотизма и национальной идентичности в молодежной среде: концептуальные основы и практический опыт", организованная кафедрой АНК.

Фото: акимат СКО

Целью образовательного проекта определены следующие приоритеты – повышение качества работы, в связи с празднованием 30-летнего юбилея Ассамблеи народа Казахстана, формирование духовно-нравственных ценностей, казахстанского патриотизма и национальной идентичности в молодежной среде. Участниками Зимней школы стали преподаватели и сотрудники ВУЗа, учителя национальных отделений средней школы-комплекса национального возрождения № 17, активисты Ассамблеи народа Казахстана Северо-Казахстанской области, представители культурно-образовательных организаций – партнеров областной ассамблеи.

"Проводим разноплановую работу со студентами. Это и образовательное, и научно-исследовательское, и воспитательное направление. Занимаемся разработкой и изданием учебно-методической литературы. Буквально несколько дней назад на базе университета провели вечер, приуроченный ко Дню благодарности, под названием "Достық жолы". Мы задействовали наших студентов, актёров, артистов областной филармонии. Провели разъяснительную, воспитательную работу среди студентов нашего университета", – рассказала заведующая кафедрой АНК Kozybayev University Людмила Гривенная.

После завершения форума состоялась важная церемония. Члены АНК СКО возложили цветы к стеле Независимости.