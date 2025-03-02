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События

Более 910 метров льда пропилили на водоемах Уральска, готовясь к весенним паводкам

подготовка к паводкам, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 22:25 Фото: пресс-служба МЧС РК
Силами оперативно-спасательного отряда ДЧС и воинской части 20982 МЧС РК продолжаются работы по ослаблению ледяного покрова на водоемах Уральска в местах, наиболее подверженных образованию ледяных заторов при весеннем паводке, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, на сегодняшний день пробурено порядка 3230 отверстий во льду, пропилено более 910 м ледяного покрова. Для этих целей используются ледорезная установка, бензиновые буры и другие специализированные инструменты.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Кроме того, в области ведутся работы по вывозу снега. На данный момент в районах и городе Уральске вывезено свыше 480 тыс. кубометров снега.

Ранее сенатор заявил о формальных проверках плотин накануне возможных паводков.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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