Более 910 метров льда пропилили на водоемах Уральска, готовясь к весенним паводкам

Силами оперативно-спасательного отряда ДЧС и воинской части 20982 МЧС РК продолжаются работы по ослаблению ледяного покрова на водоемах Уральска в местах, наиболее подверженных образованию ледяных заторов при весеннем паводке, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, на сегодняшний день пробурено порядка 3230 отверстий во льду, пропилено более 910 м ледяного покрова. Для этих целей используются ледорезная установка, бензиновые буры и другие специализированные инструменты.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Кроме того, в области ведутся работы по вывозу снега. На данный момент в районах и городе Уральске вывезено свыше 480 тыс. кубометров снега.

Ранее сенатор заявил о формальных проверках плотин накануне возможных паводков.