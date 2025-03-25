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События

В Карагандинской области взорвали 600 квадратных метров льда

в Карагандинской области взорвали 600 квадратных метров льда, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 22:42 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Карагандинской области принимаются активные меры для предотвращения весенних подтоплений. Так, сегодня на озере Карасор, вблизи села Коянды Каркаралинского района, проведены взрывные работы на площади 600 кв. м для устранения ледяных заторов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, аналогичные мероприятия проведены на реках Нура, Өткелсіз, Жаманкон, Куланотпес, Есиль и Улкенкундыз. В общей сложности взрывные работы охватили более 14 тысяч квадратных метров.

"Также в регионе ведется масштабная работа по снижению паводковой угрозы: вывезено более 2,3 млн кубометров снега, отсыпано свыше 11 тонн инертного материала, очищено свыше 54 км арыков, нарезано более 42 км траншей, уложено свыше 13,6 тыс. мешков с инертными материалами. Превентивные мероприятия продолжаются в усиленном режиме", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что карагандинские спасатели помогают коллегам бороться с паводками в Акмолинской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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