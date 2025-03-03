Главы Узбекистана, Саудовской Аравии, Египта и Израиля поздравили Токаева с началом Рамазана
Фото: freepik
На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю начала священного месяца Рамазан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Главу нашего государства поздравили:
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
- король Саудовской Аравии, Хранитель двух святынь Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;
- наследный принц Саудовской Аравии, премьер-министр Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;
- президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян;
- вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум;
- король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн;
- эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах;
- наследный принц Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах;
- султан Омана Хайсам бен Тарик;
- президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси;
- король Марокко Мухаммед VI;
- король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа;
- президент Израиля Ицхак Герцог;
- генеральный секретарь ОИС Хиссейн Брахим Таха;
- генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гаис и другие.
Поздравительные телеграммы на имя президента Казахстана продолжают поступать, отметили в Акорде.
Ранее Токаев поздравил мусульман страны с началом месяца Рамазан.
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