Главы Узбекистана, Саудовской Аравии, Египта и Израиля поздравили Токаева с началом Рамазана

Фото: freepik

На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю начала священного месяца Рамазан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Главу нашего государства поздравили:

президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;

король Саудовской Аравии, Хранитель двух святынь Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;

наследный принц Саудовской Аравии, премьер-министр Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;

президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян;

вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум;

король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн;

эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах;

наследный принц Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах;

султан Омана Хайсам бен Тарик;

президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси;

король Марокко Мухаммед VI;

король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа;

президент Израиля Ицхак Герцог;

генеральный секретарь ОИС Хиссейн Брахим Таха;

генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гаис и другие. Поздравительные телеграммы на имя президента Казахстана продолжают поступать, отметили в Акорде. Ранее Токаев поздравил мусульман страны с началом месяца Рамазан.



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