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События

Главы Узбекистана, Саудовской Аравии, Египта и Израиля поздравили Токаева с началом Рамазана

Рамадан, рамазан, ислам, пост, мусульмане, мусульманство, Коран, ораза, ураза, мусульманский пост, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 20:15 Фото: freepik
На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю начала священного месяца Рамазан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Главу нашего государства поздравили:

  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
  • король Саудовской Аравии, Хранитель двух святынь Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;
  • наследный принц Саудовской Аравии, премьер-министр Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд;
  • президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян;
  • вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум;
  • король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн;
  • эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах;
  • наследный принц Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах;
  • султан Омана Хайсам бен Тарик;
  • президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси;
  • король Марокко Мухаммед VI;
  • король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа;
  • президент Израиля Ицхак Герцог;
  • генеральный секретарь ОИС Хиссейн Брахим Таха;
  • генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гаис и другие.

Поздравительные телеграммы на имя президента Казахстана продолжают поступать, отметили в Акорде. 

Ранее Токаев поздравил мусульман страны с началом месяца Рамазан. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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