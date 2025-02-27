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Общество

"Чтобы не было иллюзий": Досаев прояснил вопрос выкупа земель и передачи их частникам

Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, точечная застройка, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 13:54 Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Медеуского района 27 февраля 2025 года разъяснил механизм выкупа земель под государственные нужды, сообщает Zakon.kz.

Глава города отметил, что с момента его назначения в 2022 году акимат только покупает земли для пробивки дорог, развития социальной инфраструктуры и общественных пространств – все в рамках закона.

"Ни одной сотки земли, купленной за бюджетные деньги по Земельному кодексу, мы не можем передавать частным лицам. Хочу сразу прояснить этот вопрос, чтобы не было иллюзий, что акимат может купить землю и передать ее кому-то. Это категорически запрещено Земельным кодексом, и мы не имеем права так поступать", – отметил Ерболат Досаев.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По его словам, говорят, что сумма компенсаций для выкупа земель недостаточна для удовлетворения всех потребностей людей.

"Есть четкие механизмы оценки, установленные законодательством, но если суд установит, что нужно выплатить большую сумму по закону, то город ее выплатит. Деньги найдем, сэкономим. Важно, что город должен развиваться. У меня, как акима города, нет достаточного государственного земельного фонда, достаточного для развития", – сказал Ерболат Досаев.

Ранее аким Алматы анонсировал, что в южной столице подорожает парковка и въезд в некоторые зоны мегаполиса для автомобилей, не соответствующих современным экологическим стандартам, станет платным.

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Также Ерболат Досаев объяснил острую необходимость строительства Конгресс-центра в Горном гиганте.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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