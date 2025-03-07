Токаев поручил представить к награде мужчину, обезвредившего преступника в аэропорту
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации с захватом заложницы в аэропорту Алматы.
Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.
Ранее мужчина с ножом взял в заложники сотрудницу аэропорта Алматы.
Около 11:45 в терминале внутренних рейсов (Т1) в зону предполетного досмотра подошел мужчина.
Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы. В ответ он схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ей ножом.
Мужчину обезоружил один из провожающих. Ему тут же помогли сотрудники линейного отдела полиции и сотрудники службы авиационной безопасности.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript