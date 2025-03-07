Токаев поручил представить к награде мужчину, обезвредившего преступника в аэропорту

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации с захватом заложницы в аэропорту Алматы.

Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.

Ранее мужчина с ножом взял в заложники сотрудницу аэропорта Алматы.

Около 11:45 в терминале внутренних рейсов (Т1) в зону предполетного досмотра подошел мужчина.

Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы. В ответ он схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ей ножом.

Мужчину обезоружил один из провожающих. Ему тут же помогли сотрудники линейного отдела полиции и сотрудники службы авиационной безопасности.