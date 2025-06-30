Прерванный суд по захвату заложницы в аэропорту Алматы: что решило допрасследование

30 июня 2025 года появились новости о деле по захвату заложницы в аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте, в суде адвокат Дюсеков заявил о несогласии с квалификации уголовного правонарушения подсудимого Баратова, в связи с чем уголовное дело вернули прокурору.

"По результатам дополнительного досудебного расследования квалификация преступного деяния Баратова М.З. оставлена без изменения", – сообщили в ДП на транспорте.

Кроме того, в ходе досудебного расследования потерпевшим по делу признали спасителя сотрудницы аэропорта Мусу Абдраимова.

Расследование уголовного дела завершено и оно снова передано в суд.

7 марта 2025 года мужчина с ножом взял в заложники девушку в аэропорту Алматы. Ее спас прохожий по имени Муса Абдраимов.

Суд над 67-летним подозреваемым начался 7 апреля. Ему предъявили три статьи:

п. 4 ч. 2 статьи 261 УК РК "Захват заложника" – за это деяние предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества; ч. 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство с применением оружия" – предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет; статья 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" – штраф в размере до 5000 МРП либо лишение свободы до 5 лет.

В начале главного судебного разбирательства прокурор Бертаев заявил, что уголовное дело было окончено досрочно, так как подсудимый в ходе следствия доказательства не оспаривал. В связи с чем судья заявил, что процесс пройдет в сокращенном порядке. Но потом во время допроса в суде подсудимый Машрапбек Баратов заявил, что умысла захвата заложников и тем более акта терроризма у него не было. В итоге суд вернул дело прокурору.