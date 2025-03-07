Аким ЗКО поздравил женщин с Международным женским днем

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиевв преддверии Международного женского дня 8 марта вручил государственные награды в соответствии с указом главы государства.

Среди награжденных орденом "Құрмет" — директор областного перинатального центра Жанна Дилманова, руководитель акционерного общества "Желаевский хлебозавод" АлмагульХамитова и учитель истории, права и экономики областной специализированной школы-гимназии-интерната для одаренных детей имени Абай Куляш Наурызгалиева. Орденом "Еңбек Даңқы" III степени награждена мастер строительного участка №1 ТОО "Отделстрой" Айнагуль Байгалиева.

Фото: акимат ЗКО

Также на торжественном мероприятии были вручены благодарственные письма от имени главы области женщинам, работающим в различных сферах.

Фото: акимат ЗКО

Глава региона Нариман Турегалиев отметил вклад женщин в развитие региона и их активную гражданскую позицию. Он подчеркнул, что женщины не только вносят свой вклад в экономику и социальное развитие, но и являются важным элементом в создании сильного и стабильного общества.

Фото: акимат ЗКО

"Поддержка женщин и детей является одним из приоритетных направлений государственной политики. Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан активно работает. На областном уровне также действует комиссия при акиме области. В Западно-Казахстанской области более 70 активных руководителей неправительственных организаций — женщин", — сказал Нариман Турегалиев.

Фото: акимат ЗКО

Мероприятия, приуроченные к празднику, продолжились во всех районах области.