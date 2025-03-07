#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.84
537.4
5.58
События

Аким ЗКО поздравил женщин с Международным женским днем

Аким ЗКО поздравил женщин с Международным женским днем, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 00:05 Фото: акимат ЗКО
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиевв преддверии Международного женского дня 8 марта вручил государственные награды в соответствии с указом главы государства.

Среди награжденных орденом "Құрмет" — директор областного перинатального центра Жанна Дилманова, руководитель акционерного общества "Желаевский хлебозавод" АлмагульХамитова и учитель истории, права и экономики областной специализированной школы-гимназии-интерната для одаренных детей имени Абай Куляш Наурызгалиева. Орденом "Еңбек Даңқы" III степени награждена мастер строительного участка №1 ТОО "Отделстрой" Айнагуль Байгалиева.

Фото: акимат ЗКО

Также на торжественном мероприятии были вручены благодарственные письма от имени главы области женщинам, работающим в различных сферах.

Фото: акимат ЗКО

Глава региона Нариман Турегалиев отметил вклад женщин в развитие региона и их активную гражданскую позицию. Он подчеркнул, что женщины не только вносят свой вклад в экономику и социальное развитие, но и являются важным элементом в создании сильного и стабильного общества.

Фото: акимат ЗКО

"Поддержка женщин и детей является одним из приоритетных направлений государственной политики. Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан активно работает. На областном уровне также действует комиссия при акиме области. В Западно-Казахстанской области более 70 активных руководителей неправительственных организаций — женщин", — сказал Нариман Турегалиев.

Фото: акимат ЗКО

Мероприятия, приуроченные к празднику, продолжились во всех районах области.

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Трассы закрыли в 10 областях Казахстана из-за сильного снегопада
События
23:38, 07 марта 2025
Трассы закрыли в 10 областях Казахстана из-за сильного снегопада
Зима не сдается: по всему Казахстану синоптики объявили штормовое предупреждение
События
21:42, 07 марта 2025
Зима не сдается: по всему Казахстану синоптики объявили штормовое предупреждение
Североказахстанские женщины трудовых профессий награждены за вклад в развитие региона
События
20:23, 07 марта 2025
Североказахстанские женщины трудовых профессий награждены за вклад в развитие региона
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: