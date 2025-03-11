Фестиваль "Бұқтырма балықшысы – 2025": в ВКО выбрали лучшего рыбака
Масштабное мероприятие было организовано Управлением физической культуры и спорта ВКО. Основная цель фестиваля – популяризация зимней рыбалки, обмен опытом среди любителей, объединение спортсменов и ценителей природы, пропаганда здорового образа жизни и привлечение внимания к борьбе с браконьерством.
Фото: пресс-центр ВКО
Всего в фестивале приняли участие 455 человек, среди них – 15 женщин и 20 детей. Это яркий пример полезной инициативы, направленной на укрепление связи с природой и активный семейный отдых. Участники ознакомились с правилами подледной рыбалки и на протяжении трех часов демонстрировали свое мастерство. Были определены победители в нескольких номинациях: "Первая пойманная рыба", "Самая крупная рыба", а также специальные награды – "Юный рыбак", "Женщина-рыбак" и "Ветеран-рыбак".
Фото: пресс-центр ВКО
Победители были награждены кубками, медалями и дипломами от управления физической культуры и спорта.
Итоги фестиваля:
• Гран-при – Нуртас Жанузаков;
• 1-е место – Дмитрий Курча;
• 1-е место (среди детей) – Айкын Мағауия;
• 2-е место – Асхат Габдуллин;
• 3-е место – Тимур Мейирбаев;
• 5-е место – Медет Болдыбаев.
Фото: пресс-центр ВКО
В завершение мероприятия победители поделились своими впечатлениями и сделали памятные фотографии. Фестиваль стал настоящим праздником для всех тех, кто ценит природу, культуру и живое общение на свежем воздухе.
Фото: пресс-центр ВКО
"Бұқтырма балықшысы" – это уникальное мероприятие, которое объединяет вековые традиции казахского народа с современными формами активного отдыха и рыболовного искусства.