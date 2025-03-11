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События

Фестиваль "Бұқтырма балықшысы – 2025": в ВКО выбрали лучшего рыбака

ВКО, рыболовство, фестиваль , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 18:21 Фото: пресс-центр ВКО
В районе Самар, на реке Иртыш, состоялся традиционный зимний фестиваль рыбаков "Бұқтырма балықшысы".

Масштабное мероприятие было организовано Управлением физической культуры и спорта ВКО. Основная цель фестиваля – популяризация зимней рыбалки, обмен опытом среди любителей, объединение спортсменов и ценителей природы, пропаганда здорового образа жизни и привлечение внимания к борьбе с браконьерством.

Фото: пресс-центр ВКО

Всего в фестивале приняли участие 455 человек, среди них – 15 женщин и 20 детей. Это яркий пример полезной инициативы, направленной на укрепление связи с природой и активный семейный отдых. Участники ознакомились с правилами подледной рыбалки и на протяжении трех часов демонстрировали свое мастерство. Были определены победители в нескольких номинациях: "Первая пойманная рыба", "Самая крупная рыба", а также специальные награды – "Юный рыбак", "Женщина-рыбак" и "Ветеран-рыбак".

Фото: пресс-центр ВКО

Победители были награждены кубками, медалями и дипломами от управления физической культуры и спорта.

Итоги фестиваля:

• Гран-при – Нуртас Жанузаков;

• 1-е место – Дмитрий Курча;

• 1-е место (среди детей) – Айкын Мағауия;

• 2-е место – Асхат Габдуллин;

• 3-е место – Тимур Мейирбаев;

• 5-е место – Медет Болдыбаев.

Фото: пресс-центр ВКО

В завершение мероприятия победители поделились своими впечатлениями и сделали памятные фотографии. Фестиваль стал настоящим праздником для всех тех, кто ценит природу, культуру и живое общение на свежем воздухе.

Фото: пресс-центр ВКО

"Бұқтырма балықшысы" – это уникальное мероприятие, которое объединяет вековые традиции казахского народа с современными формами активного отдыха и рыболовного искусства.

Айсулу Омарова
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