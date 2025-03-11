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Общество

Названы регионы Казахстана с высоким риском паводков

Паводки, паводки в Казахстане, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, потопы в области, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 10:28 Фото: primeminister.kz
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 11 марта 2025 года на заседании правительства представил обновленные данные прогноза погоды на весенний период, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что март и апрель ожидаются теплее, чем обычно, и будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает риски паводков.

"В числе регионов с высоким риском возникновения паводков – Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области и области Улытау и Абай", – сказал Ерлан Нысанбаев.

По словам министра, регионами со средними рисками являются Алматинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Атырауская области и область Жетысу. В Павлодарской, Мангистауской, Туркестанской и Кызылординской областях низкие риски паводков.

"В текущем году впервые "Казгидромет" выпустил детализированные справки по каждой области отдельно, в них указываются максимальные уровни и расходы воды, объем стока по гидрологическим постам и предполагаемые даты с указанием конкретных населенных пунктов, находящихся в зоне риска", – отметил Ерлан Нысанбаев.

По состоянию на 11 марта площадь страны, покрытая снегом, составляет 71%, что меньше на 15%, чем на прошлой неделе. Таяние снега началось на юге страны в Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях, на западе в Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях.

"В случае повышения температуры и сильных осадков в виде дождей в марте по горным рекам возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков. В центральной, северной и восточной части страны снегонакопление продолжается, в марте ожидается две и более месячной нормы осадков. К примеру, в Астане в первой декаде уже выпала ежемесячная норма осадков", – заключил он.

Ранее сообщалось, что талая вода чуть не подтопила дома в Кызылординской области. 

Бауыржан Муканов
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