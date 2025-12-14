#Казахстан в сравнении
События

Непогода в Атырауской области: в регионе создали оперативный штаб

Фото: скриншот видео/ Facebook Султана Гизатуллина
В ночь на 14 декабря Атыраускую область накрыл мощный циклон, сопровождающийся резким ухудшением погодных условий. Под председательством акима области создан оперативный штаб по координации работы всех служб, сообщает Zakon.kz.

Службы местных исполнительных органов и районов переведены на усиленный режим работы, проводится круглосуточный мониторинг ситуации, сообщили в акимате Атырауской области.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 14 декабря 2025 года введены временные ограничения на движение грузового, общественного, а также всех видов автотранспорта на следующих участках республиканских автомобильных дорог:

  • Атырау – Уральск;
  • Атырау – Актобе;
  • Атырау – Доссор – Бейнеу.

Департамент полиции Атырауской области призывает водителей воздержаться от дальних поездок, строго соблюдать правила дорожного движения и с пониманием отнестись к временным ограничениям до улучшения погодных условий.

Департамента по ЧС Атырауской области рекомендует жителям по возможности оставаться дома, плотно закрыть окна и двери, убрать предметы с балконов и дворов. Не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи, рекламными конструкциями и слабо закрепленными объектами. Не парковать автомобили под деревьями и возле опор освещения.

Для ликвидации последствий ветра, на территории области задействованы более 25 бригад аварийных и восстановительных бригад Атырау Жарык. Как сообщили в пресс-службе ТОО "Атырау-Жарык", перебои с электроснабжением зафиксированы в микрорайоне Береке, в районе Черной речки, в дачной зоне села Береке, а также на отдельных улицах пригородного села Алмалы. Основной причиной аварий стали обрывы проводов на воздушных линиях электропередачи из-за сильных порывов ветра.

По данным метеослужб, порывы ветра превышают 25 м/с, наблюдаются метель и образование гололеда, что создает опасные условия для передвижения.

