Непогода в Атырауской области: в регионе создали оперативный штаб
Службы местных исполнительных органов и районов переведены на усиленный режим работы, проводится круглосуточный мониторинг ситуации, сообщили в акимате Атырауской области.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения 14 декабря 2025 года введены временные ограничения на движение грузового, общественного, а также всех видов автотранспорта на следующих участках республиканских автомобильных дорог:
- Атырау – Уральск;
- Атырау – Актобе;
- Атырау – Доссор – Бейнеу.
Департамент полиции Атырауской области призывает водителей воздержаться от дальних поездок, строго соблюдать правила дорожного движения и с пониманием отнестись к временным ограничениям до улучшения погодных условий.
Департамента по ЧС Атырауской области рекомендует жителям по возможности оставаться дома, плотно закрыть окна и двери, убрать предметы с балконов и дворов. Не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи, рекламными конструкциями и слабо закрепленными объектами. Не парковать автомобили под деревьями и возле опор освещения.
Для ликвидации последствий ветра, на территории области задействованы более 25 бригад аварийных и восстановительных бригад Атырау Жарык. Как сообщили в пресс-службе ТОО "Атырау-Жарык", перебои с электроснабжением зафиксированы в микрорайоне Береке, в районе Черной речки, в дачной зоне села Береке, а также на отдельных улицах пригородного села Алмалы. Основной причиной аварий стали обрывы проводов на воздушных линиях электропередачи из-за сильных порывов ветра.
По данным метеослужб, порывы ветра превышают 25 м/с, наблюдаются метель и образование гололеда, что создает опасные условия для передвижения.