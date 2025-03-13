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События

174 большегруза и автобус застряли на трассе в Костанайской области

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 23:20 Фото: Zakon.kz
В Костанайской области в результате низовой метели и гололеда 13 марта ограничено движение для большегрузного и общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, ограничения введены на четырех областных и двух республиканских трассах. На участке автодороги между поселками Октябрьский и Аулиеколь застряли 174 единицы грузового транспорта, в том числе фуры, КамАЗы, Газели и автобусы.

Сотрудники полиции остановили автобус, следовавший из Кыргызстана в Россию. В нем находились 51 пассажир, включая четверых детей. В связи с ухудшением погодных условий людей эвакуировали в пункт обогрева, развернутый в местной школе, где они обеспечены питанием и ночлегом.

Безопасность на блокпостах обеспечивают полицейские, сотрудники ДЧС, представители АО НК "Казавтожол" и местные власти.

Ранее сообщалось, что на 14 марта в Астане и 14 областях объявили штормовое предупреждение. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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