174 большегруза и автобус застряли на трассе в Костанайской области

В Костанайской области в результате низовой метели и гололеда 13 марта ограничено движение для большегрузного и общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, ограничения введены на четырех областных и двух республиканских трассах. На участке автодороги между поселками Октябрьский и Аулиеколь застряли 174 единицы грузового транспорта, в том числе фуры, КамАЗы, Газели и автобусы.

Сотрудники полиции остановили автобус, следовавший из Кыргызстана в Россию. В нем находились 51 пассажир, включая четверых детей. В связи с ухудшением погодных условий людей эвакуировали в пункт обогрева, развернутый в местной школе, где они обеспечены питанием и ночлегом.

Безопасность на блокпостах обеспечивают полицейские, сотрудники ДЧС, представители АО НК "Казавтожол" и местные власти.

Ранее сообщалось, что на 14 марта в Астане и 14 областях объявили штормовое предупреждение.