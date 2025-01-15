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Происшествия

Грузовик застрял в снежном заносе на трассе в Костанайской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 18:09 Фото: скриншот видео
15 января в Карасуском районе Костанайской области в 10 км от села Новоселовка грузовой автомобиль оказался в снежном заносе и не мог продолжить движение, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно прибыли на технике повышенной проходимости и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги.

"Водитель в медицинской помощи не нуждался. МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что машины с людьми попали в снежный занос в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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