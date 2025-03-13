Дожди со снегом накроют РК: в Астане и 14 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 14 областях Казахстана на 14 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. Днем на дорогах ожидается гололедица. В Павлодаре на дорогах ожидается гололедица.

В Западно-Казахстанской области ночью ожидаются на севере, востоке туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидаются туман, гололед. Вместе с тем на гидрологическом посту реки Деркул в селе Таскала (Таскалинский район) продолжается подъем воды. По состоянию на 13 марта: в 08:00 уровень воды достиг 399 см, увеличившись за сутки на 111 см. В 16:00 вода поднялась до 464 см, прибавив еще 65 см за 8 часов. Рост уровня воды продолжается из-за притока с боковых водоемов. Если он достигнет 520 см, возможны подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог, расположенных в пойменных зонах.

В Костанайской области ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке области осадки (дождь, снег). На севере, востоке области ожидается гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный, ночью в северной половине области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидаются ночью и утром осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман. Днем на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее днем на дорогах гололедица.

Ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на севере, юге области на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юго-востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман. Днем на дорогах гололедица.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный 15-20 м/с, на западе, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере, днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на западе, севере области ожидается низовая метель. На западе, севере, юге области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, южный на севере, западе, востоке области, порывы 15-20 м/с, ночью временами 25 м/с. В Кокшетау ожидается гололед. Ветер юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед. На севере, востоке, в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью на северо-востоке области порывы 15 м/с. В Актобе временами ожидается туман.

В Карагандинской области ожидается на западе, севере, востоке области туман, на дорогах гололедица.

В Астане ожидается гололед.

В области Улытау ожидается на западе, севере области туман, на дорогах гололедица.

14-15 марта в области Жетысу ожидается ветер юго-восточный в районе Алакольских озер 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ранее синоптики рассказали, какие сюрпризы ждут жителей Казахстана в предстоящую пятницу, 14 марта 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.