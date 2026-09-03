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Политика

Ерлан Аккенженов сохранил пост министра энергетики Казахстана

Ерлан Аккенженов, министр, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 11:35 Фото: Telegram/ortcom_kz
Ерлан Аккенженов переназначен министром энергетики Казахстана. Этот пост он занимает с 19 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ президента РК Касым-Жомарта Токаева разместила пресс-служба Акорды.

"Назначить Аккенженова Ерлана Кудайбергеновича министром энергетики Республики Казахстан", – говорится в публикации за 3 сентября 2026 года.

Ерлан Аккенженов родился в 1979 году в Алматы. Окончил Высшую школу права "Әділет" (юрист-правовед), университет "Астана" (нефтегазовое дело). В 2025 году получил диплом о профессиональной переподготовке по программе "Мастер делового администрирования (MBA) – Управление энергетическим бизнесом" в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина.

В 2002 году начал карьеру в ТОО "Торговый дом "КазМунайГаз" в Астане, где работал главным специалистом, а затем главным менеджером.

В 2004 году возглавил департамент экспорта нефти и нефтепродуктов компании. В июле того же года по программе "Кылыш" отправился в Великобританию, где до февраля 2006 года работал трейдером сырой нефти в Chevron Texaco Global Trading.

В 2006 году занимал должность директора в KazMunaiGaz Singapore, после чего вернулся в Астану и вновь возглавил департамент экспорта нефти и нефтепродуктов АО "Торговый Дом "КазМунайГаз".

С 2008 по 2010 год работал коммерческим директором ТОО "Казахойл Актобе".

В 2011-2012 годах занимал руководящие должности в структурах "КазМунайГаза", в том числе был советником генерального директора АО "ҚазМұнайГаз Өнімдері" и директором департамента экспорта нефти и нефтепродуктов АО "КазМунайГаз Переработка и Маркетинг".

В 2013-2014 годах работал заместителем генерального директора, а затем генеральным директором Rompetrol Bulgaria. В мае 2014 года стал главным директором по трейдингу нефти и нефтепродуктов KMG International (Rompetrol) в Румынии. В 2015 году возглавлял направление розничного бизнеса компании, а в 2015-2016 годах был советником генерального директора KMG International.

С сентября 2016 года по март 2020 года работал в частных структурах, связанных с переработкой и транспортировкой нефти и нефтепродуктов.

В июле 2022 года вернулся в систему "КазМунайГаза", возглавив управление маркетинга нефтепродуктов.

С 21 июня 2023 года – вице-министр энергетики Казахстана.

С 19 марта 2025 года указом главы государства назначен министром энергетики Казахстана.

Также Канат Бозумбаев сохранил свою должность. Он переназначен заместителем премьер-министра Казахстана. Этот пост он занимает с 31 марта 2024 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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