"Казахмыс" временно приостанавливает добычу на потенциально опасных участках
На период остановки рудников будет производиться детальное обследование всех видов работ на предмет соответствия требований правил безопасности. Только после устранения всех нарушений работы на данных участках будут восстановлены.
В рамках комплексных мер по усилению безопасности "Казахмыс" проведет внеплановую ревизию всех производственных объектов компании, а также переаттестацию инженерно-технического персонала и подземных рабочих мест.
Кроме того, комиссия проверит готовность спасательного оборудования, знания сотрудниками техники промышленной безопасности и алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях.
Данный шаг направлен на защиту здоровья и жизни работников, что является главным приоритетом компании.
Помимо этого, в компании на всех производствах уже ведутся внеплановые учения, направленные на отработку действий персонала в экстренных ситуациях и повышение уровня готовности к возможным инцидентам.
Группа компаний "Казахмыс" осознает свою ответственность перед сотрудниками и их семьями. Мы прилагаем все усилия для предотвращения несчастных случаев и создания максимально безопасных условий труда.