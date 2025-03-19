#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
500.32
545.3
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
500.32
545.3
6
События

"Казахмыс" временно приостанавливает добычу на потенциально опасных участках

&quot;Казахмыс&quot; временно приостанавливает добычу на потенциально опасных участках, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 17:25 Фото: kazakhmys.kz
В связи с участившимися несчастными случаями на производственных объектах Группы компаний "Казахмыс" руководство корпорации приняло решение о приостановке всех технологических процессов с повышенным уровнем риска согласно утвержденным графикам, начиная с сегодняшнего дня.

На период остановки рудников будет производиться детальное обследование всех видов работ на предмет соответствия требований правил безопасности. Только после устранения всех нарушений работы на данных участках будут восстановлены.

В рамках комплексных мер по усилению безопасности "Казахмыс" проведет внеплановую ревизию всех производственных объектов компании, а также переаттестацию инженерно-технического персонала и подземных рабочих мест.

Кроме того, комиссия проверит готовность спасательного оборудования, знания сотрудниками техники промышленной безопасности и алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях.

Данный шаг направлен на защиту здоровья и жизни работников, что является главным приоритетом компании.

Помимо этого, в компании на всех производствах уже ведутся внеплановые учения, направленные на отработку действий персонала в экстренных ситуациях и повышение уровня готовности к возможным инцидентам.

Группа компаний "Казахмыс" осознает свою ответственность перед сотрудниками и их семьями. Мы прилагаем все усилия для предотвращения несчастных случаев и создания максимально безопасных условий труда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Западно-Казахстанской области снова упал беспилотник
События
01:52, 20 марта 2025
В Западно-Казахстанской области снова упал беспилотник
Казахстанцев пригласили выбрать будущих судей
События
00:44, 20 марта 2025
Казахстанцев пригласили выбрать будущих судей
Возможные подтопления и сильные осадки: в 14 областях объявили штормовое предупреждение
События
21:28, 19 марта 2025
Возможные подтопления и сильные осадки: в 14 областях объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: