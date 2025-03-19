"Казахмыс" временно приостанавливает добычу на потенциально опасных участках

В связи с участившимися несчастными случаями на производственных объектах Группы компаний "Казахмыс" руководство корпорации приняло решение о приостановке всех технологических процессов с повышенным уровнем риска согласно утвержденным графикам, начиная с сегодняшнего дня.

На период остановки рудников будет производиться детальное обследование всех видов работ на предмет соответствия требований правил безопасности. Только после устранения всех нарушений работы на данных участках будут восстановлены.

В рамках комплексных мер по усилению безопасности "Казахмыс" проведет внеплановую ревизию всех производственных объектов компании, а также переаттестацию инженерно-технического персонала и подземных рабочих мест.

Кроме того, комиссия проверит готовность спасательного оборудования, знания сотрудниками техники промышленной безопасности и алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях.

Данный шаг направлен на защиту здоровья и жизни работников, что является главным приоритетом компании.

Помимо этого, в компании на всех производствах уже ведутся внеплановые учения, направленные на отработку действий персонала в экстренных ситуациях и повышение уровня готовности к возможным инцидентам.