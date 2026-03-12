Холдинг "Байтерек" расширяет инвестиционное сотрудничество с Малайзией

9-11 марта 2026 года председатель правления АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" Рустам Карагойшин совершил рабочий визит в Куала-Лумпур, в ходе которого провел серию переговоров с руководством ведущих финансовых институтов и промышленных компаний Малайзии.

В состав казахстанской делегации вошли заместитель председателя правления холдинга "Байтерек" Тимур Онжанов, председатель правления Фонда развития предпринимательства "Даму" Фархат Сарсекеев, председатель правления Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров, управляющий директор Холдинга Айдын Акан, а также председатель совета директоров казахстанской автомобильной компании Allur Андрей Лаврентьев.

Центральной темой визита стало привлечение малайзийского институционального капитала в экономику Казахстана. Рустам Карагойшин провел переговоры с управляющим директором суверенного инвестиционного фонда Khazanah Nasional Дато Амирулем Фейсалом ван Захиром. Стороны обсудили перспективы совместного инвестирования, возможность вхождения Khazanah в казахстанский фонд Adal в качестве институционального инвестора, а также сотрудничество в сфере критически важных минералов.

Фото: АО "НИХ "Байтерек"/встреча с представителями Employees Provident Fund

Продолжением инвестиционной повестки стала встреча с главным исполнительным директором Employees Provident Fund (EPF) Ахмадом Зулкарнайном Онном. EPF является одним из крупнейших пенсионных фондов мира. В ходе встречи стороны обсудили возможности соинвестирования в инфраструктурные и промышленные проекты в Казахстане, а также перспективы Центральной Азии как направления для долгосрочных институциональных инвестиций.

"Малайзия является важным партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии. Визит позволил предметно обсудить конкретные проекты с ведущими финансовыми институтами страны. Мы видим значительный потенциал для сотрудничества в привлечении инвестиций, развитии автомобильной промышленности, модернизации коммунальной инфраструктуры и поддержке предпринимательства", – отметил Рустам Карагойшин.

Фото: АО "НИХ "Байтерек"/посещение производственного комплекса Proton

В ходе визита делегация посетила производственный комплекс национального автопроизводителя Proton в Tanjung Malim (штат Перак) и высокотехнологичный автомобильный кластер Automotive High-Tech Valley. Казахстанская сторона ознакомилась с производственными мощностями, предприятием по выпуску электромобилей линейки e.MAS и цепочкой поставщиков компонентов. В ходе переговоров с главным исполнительным директором Proton доктором Ли Чунронгом обсуждались перспективы локализации производства автомобилей в Казахстане и использование страны как инвестиционного хаба с целью дальнейшего выхода на рынки ЕАЭС с населением более 180 млн человек. Вопросы практической реализации проекта по локализации производства обсуждались совместно с председателем совета директоров компании Allur Андреем Лаврентьевым.

Фото: АО "НИХ "Байтерек"/общее фото с представителями MBI Selangor

В штате Селангор делегация Холдинга провела переговоры по вопросам сотрудничества в сфере инфраструктуры в ходе встречи с исполнительным советником штата по вопросам инвестиций Нг Се Ханом и руководством государственной корпорации MBI Selangor. Малайзийской стороне было предложено рассмотреть участие в казахстанском национальном проекте по модернизации энергетического и коммунального секторов с учетом опыта MBI в управлении коммунальной инфраструктурой региона с населением порядка 10 млн человек.

Развитию сотрудничества в сфере поддержки предпринимательства была посвящена встреча с президентом SME Bank Malaysia Самадом Маджид Зайн Абдулом Маджидом. Стороны обсудили обмен опытом по развитию МСБ-экосистем и halal-финансированию, а также договорились о подписании Меморандума о взаимопонимании между SME Bank Malaysia и Фондом "Даму".