Товары на 8 млрд тенге контрабандой ввезли в Казахстан за 3 года

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос озвучил статистические данные по ввозу контрафактных товаров в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в 2025 году территориальными органами юстиции вынесено 318 актов о проведении проверок, в 2024 году – 338. По результатам проверок выявлено 293 нарушения.

"В соответствии со ст. 158 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях – незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, географического указания и наименования места происхождения товара – возбуждено 303 дела. К административной ответственности привлечено 294 лица. Общая сумма штрафов составила 32 866 529 тенге", – говорится в ответе.

В судах рассматривается 11 дел, 1 дело прекращено. Из незаконного оборота изъято 205 222 единицы контрафактной продукции на общую сумму 174 416 463 тенге.

Также сообщается, что в 2023-2025 годах выявлены факты контрабанды товаров из третьих стран (на общую сумму 8,285 млрд тенге). Материалы переданы в правоохранительные органы для принятия процессуальных мер.

"Правоохранительным органам переданы 14 124 кг контрафактных товаров на сумму 42,720 млн тенге. Выявлен факт перевозки 68 комплектующих к огнестрельному оружию, материалы переданы по компетенции в правоохранительные органы", – добавил Жумангарин.

