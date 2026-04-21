Инвестиции в туризм: в Алматы активно строят новые отели
В 2025 году за счет частных инвестиций открыто 48 туристических объектов – от гостиниц и хостелов до глэмпингов и баз отдыха.
Общий номерной фонд составил 941 номер, что расширило возможности размещения и повысило доступность туристической инфраструктуры.
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Работа по развитию отрасли продолжается и в 2026 году. Одним из новых объектов стал Zumma Hotel, открывшийся после реконструкции. Отель предлагает 77 номеров, а также конференц-зал и ресторан, усиливая сегмент качественного городского размещения.
Параллельно формируется задел на будущее: сегодня в Алматы реализуется 70 проектов по строительству гостиниц на 7 763 номера. Их поэтапный ввод до 2028 года обеспечит расширение номерного фонда и повысит уровень сервиса.
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Дополнительный импульс рынку придаст приход международных брендов – в ближайшие годы ожидается открытие отелей под управлением Hilton, Sheraton, Radisson и Marriott.
На фоне растущего туристического потока и притока инвестиций Алматы закрепляется как современный и комфортный город для путешествий и деловых визитов.