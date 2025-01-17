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Касым-Жомарт Токаев принял главу Антикора и дал ряд поручений

Токаев принял Жумагали, антикор, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 15:36 Фото: akorda.kz
17 января 2025 года глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Асхат Жумагали отчитался о принимаемых Агентством мерах по противодействию коррупции в стране.

"Проинформировал о планах и ключевых задачах Антикоррупционной службы на текущий год, в том числе по реализации принципа "Закон и Порядок". Сообщил, что в прошедшем году зарегистрировано 1641 коррупционное преступление, установлено 68 фактов системной коррупции, выявлена преступная деятельность 2-х ОПГ, в отношении 2-х групп вынесены приговоры. В совершении коррупции изобличено 1493 лица, в том числе 229 руководителей различного уровня. Осуждено 914 лиц", – сказано в сообщении.

Кроме того, Токаева проинформировали о том, что в рамках деятельности Агентством с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству на сумму 1,12 трлн тенге, в том числе 486,5 млрд – в прошлом году;

Жумагали также доложил, что в ходе мониторинга государственных закупок и целевого расходования средств Агентством предотвращено нерациональное использование на сумму 87,7 млрд тенге:

– продолжена работа по сопровождению строительства важных инфраструктурных и социальных проектов;

– под мониторингом Агентства находится 182 объекта, 81 из которых завершен. 

Что касается исполнения отдельных поручений президента, то глава Антикора сообщил следующее:

– в рамках работы по искоренению коррупции в дорожной отрасли проведен анализ, уполномоченным органам внесен ряд рекомендаций;

– одновременно специально созданными рабочими группами продолжается мониторинг строительства и ремонта дорог в регионах;

– из сопровождаемых 258 проектов принято в эксплуатацию 119 участков протяженностью 1,8 тыс. км, устранено 95% выявленных дефектов;

– реализуется пилотный проект "окрашивания денег" на платформе "Цифровой тенге". Данный инструмент применяется по отдельным направлениям сельского хозяйства и дорожной сферы, после чего планируется масштабировать его с цифровым охватом всех этапов движения бюджетных средств;

– завершен внешний анализ коррупционных рисков в сферах медицины, спорта и социальной поддержки.

"Также представил информацию о том, что по результатам анализа в сфере здравоохранения снижены наценки на лекарства, что окажет положительный эффект в решении социальных проблем и потребностей граждан: по всей стране запущен проект по выдаче бесплатных лекарств пациентам через QR-код, что снижает риски выписки фиктивных рецептов и хищения лекарств, а также экономит бюджетные средства", – сказано в сообщении Акорды.

Жумагали также проинформировал о результатах международного сотрудничества, в том числе о подписании меморандумов с антикоррупционными ведомствами Азербайджана, России, Гонконга, Иордании и Катара. И рассказал, что продолжается работа по реализации рекомендаций ОЭСР, ГРЕКО, в рамках которой в Мажилис внесено два законопроекта по имплементации передового международного опыта.

Глава государства дал ряд поручений по дальнейшей борьбе с коррупцией в стране.

Кроме того, сегодня, 17 января 2025 года, глава государства принял президента Национальной академии наук Ахылбека Куришбаева, который проинформировал об основных результатах деятельности за прошлый год. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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