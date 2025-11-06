#Народный юрист
Политика

Токаев встретился с американскими конгрессменами

Касым-Жомарт Токаев, США , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 22:20 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 6 ноября встретился с членами Палаты представителей Конгресса США Джимми Панеттой, Кэрол Миллер, Биллом Хайзенгой и Сидни Камлагер-Дав, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент отметил важную роль Конгресса США в укреплении дружественных связей с Казахстаном, выразив признательность парламентариям за их личный вклад в продвижение расширенного стратегического партнерства между двумя странами.

"Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, деятельность возглавляемой Джимми Панеттой группы дружбы (кокус) "США – Казахстан" в Конгрессе способствует углублению политического диалога, расширению экономической кооперации и связей между народами. Соединенные Штаты являются одним из крупнейших экономических партнеров нашей страны. США инвестировали более 100 млрд долларов в экономику Казахстана, что составляет 80% всех инвестиций в регион Центральной Азии", – говорится в сообщении.

Кроме того, президент проинформировал конгрессменов о комплексной политической и экономической модернизации в нашей стране.

В свою очередь члены Конгресса высоко оценили потенциал Казахстана и заявили о готовности поддержать развитие многоплановых двусторонних связей.

Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пригласил американских парламентариев посетить Казахстан для расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами.

Ранее сообщалось, что в рамках своего визита в Вашингтон президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с основателями отечественных IT-стартапов, выходящих на международные рынки.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
