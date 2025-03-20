Весенние каникулы: в Театре имени Наталии Сац в Алматы ждут маленьких гостей

В связи с капитальным ремонтом театр продолжает радовать зрителей на различных сценах города. И в период школьных каникул юные театралы смогут насладиться спектаклями на удобных для них площадках, чтобы встретиться с героями любимых сказок, сообщает Zakon.kz.

Наурыз – это время обновления, тепла и радости, праздник, который объединяет людей, пробуждает сердца и дарит всем нам светлые и яркие эмоции.

Фото: Театр имени Наталии Сац

Для детей этот праздник скрашивает еще и начало долгожданных весенних каникул. Время заслуженного отдыха – идеальный момент для того, чтобы прикоснуться к волшебству театра. А настоящий восторг и звонкий смех надолго останутся в сердцах актеров и их маленьких поклонников.

Фото: Театр имени Наталии Сац

Фото: Театр имени Наталии Сац

Фото: Театр имени Наталии Сац

Поскольку в здании Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац полным ходом идет капитальный ремонт, труппа пока выступает на разных городских площадках. Поэтому, дабы не пропустить интересные премьеры, следите за афишей.

"Дорогие зрители! Наш театр становится ближе к вам: теперь сказка оживает в каждом районе города, даря незабываемые встречи с любимыми актерами и персонажами спектаклей, наполняя сердца теплотой и вдохновением, пробуждая в душах светлые мечты и искренние чувства. Уточняйте репертуар и места проведения ваших любимых спектаклей на официальном сайте театра и в наших социальных сетях. Здесь вы всегда найдете актуальную информацию о предстоящих спектаклях, сможете выбрать удобную площадку и спланировать волшебный вечер в компании искусства", – подчеркнули в театре.

Фото: Театр имени Наталии Сац

Фото: Театр имени Наталии Сац

Фото: Театр имени Наталии Сац

Фото: Театр имени Наталии Сац

И добавили: искусство – это не просто развлечение. Для детей оно может стать окном в мир эмоций, фантазии и глубоких смыслов, помочь развить воображение и эмоциональный интеллект.

Актеры с нетерпением ждут новых встреч со своей самой искренней и благодарной публикой.