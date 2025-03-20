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События

В Алматы нашли "забытый" особняк за миллиард тенге, купленный на криминальные деньги

Алматы, незаконно приобретенное имущество, изъятие, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 16:21 Фото: прокуратура Алматы
Прокуратура Алматы обеспечила передачу в бюджет конфискованного ранее имущества, приобретенного преступным путем, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, в 2017 году приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам организованная преступная группа и лжепредприниматели были приговорены к различным срокам лишения свободы.

"Преступники, заключая фиктивные сделки, легализовали денежные средства, полученные незаконным путем. Причиненный государству ущерб составил 27,7 млрд тенге. В рамках уголовного дела конфискованы земельные участки с домостроениями. Однако прокуратурой города установлено, что один из объектов недвижимости стоимостью более 1 млрд тенге на протяжении более двух лет не передавался в государственную собственность, а исполнительное производство по его конфискации было незаконно прекращено", – сообщили в прокуратуре.

По акту надзора прокуратуры исполнительное производство возобновили, и постановлением акимата земельный участок с домом передан на баланс государства для дальнейшего использования и реализации.

20 марта в прокуратуре Турксибского района Алматы рассказали о возврате в государственную собственность земельного участка, ранее незаконно отчужденного в частную собственность бывшему учредителю компании Bек Air.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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