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Законодательство РК

Квартиры и дома конфискованы в доход государства по делу о хищении более 1,1 млрд тенге

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 09:13 Фото: Zakon.kz
Агентством Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) конфисковано в доход государства недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, на сумму более 358 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 3 декабря 2024 года следует, что Департаментом АФМ по Шымкенту завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц региона и ГКП "Куатжылуорталык-3" по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередачи города, на сумму более 1,1 млрд тенге путем завышения сметной стоимости, а также оплаты за фактически невыполненные работы.

Кроме того, по данным АФМ, подозреваемые должностные лица в целях отмывания похищенных преступных средств привлекли группу "обнальщиков", которые за денежное вознаграждение в размере 7% через созданные 24 неблагонадежных предприятия, оформленные на подставных лиц, предоставляли фиктивные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работы, договора) о якобы заключенных сделках по поставке товаров и оказанию услуг.

"В рамках параллельного финансового расследования установлено недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, а именно две квартиры в Шымкенте и Астане с парковочным местом, три частных дома в Шымкенте, а также денежные средства на счетах в банке на сумму 50 млн тенге, на которые с санкции суда в целях конфискации наложен арест".Пресс-служба АФМ РК

Приговором суда все семь обвиняемых понесли наказание в виде лишения свободы на срок от двух до 7,5 лет.

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2 декабря 2024 года в Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о делах по факту незаконного майнинга в Казахстане.

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