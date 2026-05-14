В Алматы задержали криминальную группу, причастную к тяжким преступлениям

8 мая полиция Алматы провела задержание участников преступной группы из 10 лиц, в том числе ранее судимых представителей криминальной среды, сообщает Zakon.kz.

Они подозреваются в причастности к ряду тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на территории мегаполиса, включая хулиганства с применением оружия, вымогательства и причинение тяжкого вреда здоровью, а также незаконному обороту оружия и иных запрещенных предметов.

Проведен 21 санкционированный обыск. Из незаконного оборота изъято значительное количество оружия и иных предметов, представляющих угрозу общественной безопасности. К примеру, по месту жительства одного из фигурантов обнаружено и изъято несколько единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе обрезы и автомат Калашникова с боеприпасами, похищенный в период январских событий из Департамента полиции Жамбылской области.

"Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится дальнейший комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности и иных причастных лиц", – отметил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

