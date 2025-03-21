Токаев поздравил с Наурызом лидеров нескольких стран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы поздравления по случаю праздника Наурыз главам ряда государств, сообщает Zakon.kz.

В своих поздравительных телеграммах глава государства подчеркнул, что этот весенний праздник, символизирующий возрождение природы, также тесно связывает народы узами многовековой дружбы, братства и взаимного уважения.

"Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что духовные ценности Наурыза будут способствовать дальнейшему наращиванию межгосударственного взаимодействия на благо достижения общих целей и задач", – говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

В частности, глава Казахстана поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Ирана Масуда Пезешкиана, президента Ирака Абдула Латифа Рашида и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

Ранее сообщалось, что на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 21 марта 2025 года продолжают поступать поздравления с Наурызом от глав иностранных государств и руководителей международных организаций.