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Политика

Токаев поздравил Жапарова с избранием Кыргызстана в Совбез ООН

Токаев поздравил Жапарова с избранием Кыргызстана в Совбез ООН, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 23:04 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Кыргызской Республики, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев поздравил президента Садыра Жапарова и братский народ Кыргызстана с избранием страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.


"Это знаменательное событие, имеющее историческое значение как для Кыргызской Республики, так и для всей Центральной Азии, стало признанием высокого международного авторитета Кыргызстана, результатом проводимой под руководством президента Кыргызской Республики созидательной и конструктивной внешней политики. Казахстан последовательно поддерживал кандидатуру Кыргызстана и готов и впредь оказывать всестороннюю поддержку в выполнении этой ответственной миссии. Желаю Кыргызстану успешной и плодотворной работы в Совете Безопасности ООН", – отмечается в поздравлении.

Ранее сообщалось, что Токаев одобрил поправки по вопросам совершенствования трудового законодательства.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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