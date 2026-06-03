Токаев поздравил Жапарова с избранием Кыргызстана в Совбез ООН

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Кыргызской Республики, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев поздравил президента Садыра Жапарова и братский народ Кыргызстана с избранием страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.





"Это знаменательное событие, имеющее историческое значение как для Кыргызской Республики, так и для всей Центральной Азии, стало признанием высокого международного авторитета Кыргызстана, результатом проводимой под руководством президента Кыргызской Республики созидательной и конструктивной внешней политики. Казахстан последовательно поддерживал кандидатуру Кыргызстана и готов и впредь оказывать всестороннюю поддержку в выполнении этой ответственной миссии. Желаю Кыргызстану успешной и плодотворной работы в Совете Безопасности ООН", – отмечается в поздравлении.

Ранее сообщалось, что Токаев одобрил поправки по вопросам совершенствования трудового законодательства.