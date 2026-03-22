#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

В Атырау масштабно отпраздновали Наурыз мейрамы

Наурыз, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 16:58 Фото: акимат Атырауской области
Более 25 тысяч атыраусцев собрались на площади им. Исатая и Махамбета, чтобы отпраздновать Наурыз мейрамы. Для гостей развернули 30 традиционных юрт, каждая из которых отражала богатство казахской культуры, сообщает Zakon.kz.

Здесь можно было попробовать национальные блюда, познакомиться с ремесленниками, продукцией отечественных предпринимателей и погрузиться в атмосферу настоящего праздника.

Фото: акимат Атырауской области

Глава региона Серик Шапкенов обошел юрты, поздравил жителей с Наурыз мейрамы и пожелал всем счастья, мира и благополучия. Праздничная площадка оживала под звуки казахских народных мелодий, а традиционные игры создавали неповторимую атмосферу весеннего торжества.

Фото: акимат Атырауской области

Праздник стартовал с театрализованной программы "Қош келдің, әз-Наурыз", которая затем переросла в масштабное мюзикл-шоу, удивившее зрителей яркими костюмами артистов и постановкой.

В своей поздравительной речи Серик Шапкенов подчеркнул:

Фото: акимат Атырауской области

"Наурыз – это не только праздник обновления и возрождения, но и день благополучия, единства, согласия и сплоченности. С древних времен казахский народ воспринимал этот день как начало изобилия и согласия. Считается, что каждое искреннее пожелание, сказанное в этот день, принесет благополучие и достаток. Эта вера передается из поколения в поколение. Поздравляю вас с Наурыз мейрамы", – сказал глава региона.

Фото: акимат Атырауской области

Неотъемлемой частью праздника стали национальные игры. Спортсмены региона с азартом соревновались в "қазақ күресі", "қой көтеру", "бұқа тартыс", "алыптар айқасы", "асық ату" и других традиционных состязаниях, а победители получили денежные призы.

Мероприятие продолжилось концертной программой звезд казахстанской эстрады и местных артистов. Особое впечатление произвел танцевальный номер с участием 500 юных атырауцев, выступивших под музыку знаменитого казахстанского коллектива "Алатау серілері". А хедлайнером праздника стал Адилет Жаугашар.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Суперкар на Наурыз: в Атырауской области будут развивать автоспорт
17:35, Сегодня
Суперкар на Наурыз: в Атырауской области будут развивать автоспорт
В СКО с размахом отпраздновали Наурыз мейрамы
21:27, 21 марта 2025
В СКО с размахом отпраздновали Наурыз мейрамы
Наурыз коже, тонны плова и призы: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
20:07, 21 марта 2025
Наурыз коже, тонны плова и призы: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после матчей третьего тура
17:52, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после матчей третьего тура
Один гол решил исход матча Казахстан - Кыргызстан на международном турнире по футболу
17:33, Сегодня
Один гол решил исход матча Казахстан - Кыргызстан на международном турнире по футболу
Восходящая звезда казахстанского тенниса устроил триллер в финале турнира ITF в Тунисе
17:10, Сегодня
Восходящая звезда казахстанского тенниса устроил триллер в финале турнира ITF в Тунисе
Новички КПЛ поделили очки в Алматы и закрыли третий тур Премьер-лиги
16:55, Сегодня
Новички КПЛ поделили очки в Алматы и закрыли третий тур Премьер-лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: