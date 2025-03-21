#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
502.83
545.37
5.95
События

Мощные взрывы снега в горах Алматы попали на видео

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, горный курорт, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 22:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
21 марта Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана опубликовало кадры, на которых спасатели провели серию взрывов в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.
"В горах Алматы проводят контролируемые взрывы для снижения лавинной опасности. Специалисты МЧС инициируют сход снежных масс, чтобы предотвратить самопроизвольные лавины и защитить людей", – говорится в сообщении.

Ранее в Катон-Карагайском районе очистили склоны от снежной массы во избежание самопроизвольного схода лавин и раздробили лед на реке Бухтарма, в местах, подверженных заторам. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В СКО с размахом отпраздновали Наурыз мейрамы
События
21:27, Сегодня
В СКО с размахом отпраздновали Наурыз мейрамы
Дожди накроют РК: в Астане и 14 областях на Наурыз объявили штормовое предупреждение
События
21:13, Сегодня
Дожди накроют РК: в Астане и 14 областях на Наурыз объявили штормовое предупреждение
Наурыз коже, тонны плова и призы: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
События
20:07, Сегодня
Наурыз коже, тонны плова и призы: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: