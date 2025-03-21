Мощные взрывы снега в горах Алматы попали на видео

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

21 марта Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана опубликовало кадры, на которых спасатели провели серию взрывов в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

"В горах Алматы проводят контролируемые взрывы для снижения лавинной опасности. Специалисты МЧС инициируют сход снежных масс, чтобы предотвратить самопроизвольные лавины и защитить людей", – говорится в сообщении. Ранее в Катон-Карагайском районе очистили склоны от снежной массы во избежание самопроизвольного схода лавин и раздробили лед на реке Бухтарма, в местах, подверженных заторам.

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