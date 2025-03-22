Наурыз в области Абай отмечают в новом формате

В области Абай в этом году Наурыз отмечают в новом формате – гораздо масштабнее, чем раньше.

Празднования пройдут не только 22 марта: в соответствии с концепцией "Наурызнама", утвержденной главой государства в 2024 году, был организован десятидневный фестиваль Наурызнама, призванный превратить праздник в период национального обновления. В эти дни в регионе возрождаются национальные традиции, проходят культурные, благотворительные и просветительские мероприятия.

Фото: акимат области Абай

В областном центре – городе Семей – праздничные мероприятия начались на центральной площади с театрализованного представления "Құтты болсын, әз Наурыз!". В ходе постановки зрителям были представлены традиционные обряды "селт еткізер", "ат тергеу", "көрісу" и "аластау".

Аким области Абай Берик Уали поздравил жителей региона с праздником Наурыз.

"Глава государства отметил: "Наши предки с древних времен отмечали Наурыз как начало нового года. Сегодня Наурыз превратился в общенациональный праздник, который с нетерпением ждут и отмечают все жители страны, независимо от национальности и религии". Этот праздник отражает дух нашего народа, его мировоззрение, единство и согласие, а также пропагандирует общечеловеческие ценности", – сказал глава региона.

Фото: акимат области Абай

В своей поздравительной речи аким области сообщил, что 11 марта он встретился с президентом страны, который уделил внимание актуальным проблемам региона и дал соответствующие поручения.

По инициативе главы государства в Семее будут построены областная больница и новый театр, а также выделено 8,6 миллиарда тенге на завершение строительства Дворца школьников.

Фото: акимат области Абай

"Кроме того, президент поддержал предложение, приуроченное к 180-летию великого Абая, согласно которому регионы страны окажут помощь в обновлении и модернизации социальных объектов области Абай. Уже есть первые отклики, некоторые области выразили готовность поддержать нас. Если все сложится, этим летом Семей превратится в большую строительную площадку. Это придаст новый импульс развитию региона. Уверен, что при поддержке жителей области мы реализуем еще множество масштабных проектов и вместе будем развивать наш край", – подчеркнул глава региона.

Фото: акимат области Абай

Наш регион всегда с особым трепетом хранит национальные ценности, бережно соединяя традиции предков с современным развитием. Это священная земля, где жил великий Абай и где продолжили его путь выдающиеся деятели движения Алаш.

"В этот Великий день народа желаю каждой семье благополучия, мира и достатка. Пусть Наурызнама вдохновит на добрые начинания, а этот великий праздник принесет процветание нашей стране и укрепит наше единство", – заключил глава региона.

Фото: акимат области Абай

В рамках празднования Наурыза по области было установлено около 300 юрт, из которых более 50 разместили на центральной площади Семея, а также в районах Карагайлы, площади Ауэзова, железнодорожного вокзала, силикатного и кожевенно-мехового завода, а также в микрорайонах Восточный, Бобровка и Юность. Каждая юрта получила специальное название, посвященное выдающимся личностям и значимым событиям: "Абай ауылы", "Шәкәрім ауылы", "Достық ауылы", "Мейірім ауылы", "Өнерпаздар ауылы", "Руханият ауылы", "Білім ордасы", "Ардагерлер ауылы", "Шапағат", "Жасыл ел", "Табыс", "Болашақ", "Сәулет", "Заң мен тәртіп", "Ауылым – алтын бесігім", а также юрты, посвященные 110-летию Бауыржана Момышұлы, 100-летию Нургисы Тілендиева, 95-летию Шамши Калдаякова, 120-летию Илиаса Есенберлина, 125-летию Шакера Әбенова, 90-летию Жумекена Нажимеденова и 30-летию Конституции Казахстана.

Аким области посетил юрты на центральной площади и принял участие в одном из главных событий Наурыз мейрамы – церемонии тұсаукесер. В честь 180-летия великого Абая в регионе одновременно провели этот обряд для 180 малышей, символизируя их первые шаги в новую жизнь. В Семее глава региона вместе с представителями интеллигенции, культуры, образования, спорта, предпринимательства и других сфер перерезал путы у 40 детей.

Фото: акимат области Абай

22 марта праздничные мероприятия охватили все районы области и микрорайоны Семея. Город подготовил насыщенную программу для масштабного празднования Наурыза: на центральной площади развернулись выставки народных ремесел, национальные игры, спортивные соревнования и фотозоны.

Одним из ярких событий праздника стало выступление 100 юных домбристов, которые одновременно исполнили произведения Нургисы Тлендиева в честь 100-летия композитора. Этот перформанс подарил зрителям уникальную атмосферу, наполненную музыкой и историческим наследием.

Семейцы и гости города также насладились концертной программой с участием звезд казахстанской эстрады – групп "Алашұлы", "МузАрт", а также артистов Государственной филармонии имени Амре Кашаубаева и городского дворца культуры.

В рамках вечерней программы выступят группа "Алашұлы", дуэт "Әдемі-ай", Кайрат Нуртас и местные артисты.