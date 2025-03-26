Новый обман в Казнете: не верьте фейковой рекламе с именем Геннадия Головкина

Фото: Instagram/gggboxing

В Казнете распространяют фейковую информацию о якобы "новом инвестиционном проекте" от легендарного боксера Геннадия Головкина. Авторы рассылки настойчиво убеждают, что благодаря участию можно разбогатеть, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Telegram-канала Aqparat saqshysy, разоблачающего интернет-мошенников, предупреждают казахстанцев – это обман: "Геннадий Головкин не имеет никакого отношения к этим сомнительным схемам. Мошенники используют его имя, фото и вымышленные цитаты, чтобы выманить деньги доверчивых людей". Фото: Telegram/aqparatsaqsysy Также опубликована важная информация: "Если вы увидели рекламу с обещаниями "легких денег", "уникального шанса" или "автоматического заработка" от имени известного спортсмена – просто пролистайте мимо и предупредите близких". Материал по теме Казахстанцев обманули через Telegram на 600 миллионов тенге Немного ранее глава Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов озвучил базовые меры защиты персональных данных, чтобы они не попали в руки мошенников.

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