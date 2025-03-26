Новый обман в Казнете: не верьте фейковой рекламе с именем Геннадия Головкина
Фото: Instagram/gggboxing
В Казнете распространяют фейковую информацию о якобы "новом инвестиционном проекте" от легендарного боксера Геннадия Головкина. Авторы рассылки настойчиво убеждают, что благодаря участию можно разбогатеть, сообщает Zakon.kz.
Специалисты Telegram-канала Aqparat saqshysy, разоблачающего интернет-мошенников, предупреждают казахстанцев – это обман:
"Геннадий Головкин не имеет никакого отношения к этим сомнительным схемам. Мошенники используют его имя, фото и вымышленные цитаты, чтобы выманить деньги доверчивых людей".
Фото: Telegram/aqparatsaqsysy
Также опубликована важная информация:
"Если вы увидели рекламу с обещаниями "легких денег", "уникального шанса" или "автоматического заработка" от имени известного спортсмена – просто пролистайте мимо и предупредите близких".
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