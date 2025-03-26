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События

Новый обман в Казнете: не верьте фейковой рекламе с именем Геннадия Головкина

Геннадий Головкин мошенники обман проект, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 11:11 Фото: Instagram/gggboxing
В Казнете распространяют фейковую информацию о якобы "новом инвестиционном проекте" от легендарного боксера Геннадия Головкина. Авторы рассылки настойчиво убеждают, что благодаря участию можно разбогатеть, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Telegram-канала Aqparat saqshysy, разоблачающего интернет-мошенников, предупреждают казахстанцев – это обман:

"Геннадий Головкин не имеет никакого отношения к этим сомнительным схемам. Мошенники используют его имя, фото и вымышленные цитаты, чтобы выманить деньги доверчивых людей".

Фото: Telegram/aqparatsaqsysy

Также опубликована важная информация:

"Если вы увидели рекламу с обещаниями "легких денег", "уникального шанса" или "автоматического заработка" от имени известного спортсмена – просто пролистайте мимо и предупредите близких".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 11:11
Казахстанцев обманули через Telegram на 600 миллионов тенге

Немного ранее глава Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов озвучил базовые меры защиты персональных данных, чтобы они не попали в руки мошенников.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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