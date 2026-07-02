Перчатки Геннадия Головкина попали в музей
Фото: Instagram/gggboxing
Легендарный казахстанский боксер Геннадий Головкин передал в Центральный музей Национальной гвардии Казахстана свои боксерские перчатки, сообщает Zakon.kz.
Передача памятного спортивного артефакта стала знаковым событием не только для музея, но и для военнослужащих. Об этом передает пресс-служба Нацгвардии.
Особую ценность экспонату придает автограф известного спортсмена.
"Он будет храниться в музее, символизируя преемственность поколений и вдохновляя молодых военнослужащих на новые достижения", – говорится в сообщении.
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