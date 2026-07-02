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Общество

Перчатки Геннадия Головкина попали в музей

Боксеры Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 06:27 Фото: Instagram/gggboxing
Легендарный казахстанский боксер Геннадий Головкин передал в Центральный музей Национальной гвардии Казахстана свои боксерские перчатки, сообщает Zakon.kz.

Передача памятного спортивного артефакта стала знаковым событием не только для музея, но и для военнослужащих. Об этом передает пресс-служба Нацгвардии.

Национальная гвардия Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 06:27

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

Особую ценность экспонату придает автограф известного спортсмена.

"Он будет храниться в музее, символизируя преемственность поколений и вдохновляя молодых военнослужащих на новые достижения", – говорится в сообщении.

1 июля на YouTube-канале алматинского клуба "Кайрат" вышло большое эксклюзивное интервью Дастана Сатпаева.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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