"Никому не передавайте код": озвучены базовые меры защиты от мошенников

Председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК озвучил базовые меры защиты персональных данных, чтобы они не попали в руки мошенников, передает корреспондент Zakon.kz.

Руслан Абдикаликов подчеркнул, что бич современного цифрового общества – мошенничество.

"Мы хотели бы еще раз напомнить нашим гражданам о самых базовых мерах защиты. Во-первых, никому не передавайте код, отправленный из портала 1414. В самом сообщении уже на трех языках – русском, казахском и английском – указано: "Никому не передавайте код". Это самый простой и важный способ защиты. Во-вторых, обязательно обновляйте программное обеспечение на компьютерах, персональных устройствах и мобильных телефонах. Кроме того, не рекомендуется открывать подозрительные сообщения и переходить по ссылкам от незнакомцев", – сказал спикер.

Он озвучил, что один из распространенных примеров мошенничества – когда вам пишут, что "наша девочка участвует в конкурсе, пожалуйста, проголосуйте, каждый голос важен".

"В большинстве случаев это не конкурс и не девочка, а мошенники, которые через фишинговый сайт пытаются выманить у вас персональные данные, а в худшем случае – данные банковской карты. После этого можно потерять свои средства. Также важно использовать антивирусные программы и не доверять личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Всегда очень внимательно проверяйте, правильно ли написан адрес интернет-ресурса, действительно ли это сайт банка или портал государственного органа, куда вы зашли", – дополнил Руслан Абдикаликов.

Также он порекомендовал использовать двухфакторную аутентификацию для всех своих аккаунтов.

"Мы часто используем Telegram и WhatsApp, но не каждый знает, что в настройках можно включить обязательную двухфакторную авторизацию. Если кто-то попытается "увести" ваш аккаунт, то без пин-кода, который приходит именно вам, он не сможет им воспользоваться. Также рекомендуем проверять настройки конфиденциальности в социальных сетях и онлайн-сервисах – смотреть, какие именно функции они предлагают для безопасности аккаунтов. Самое простое – использовать сложные пароли и не применять один пароль для всех сервисов. Если вы установили один пароль для eGov, не используйте его же для Telegram. Пароли должны быть разными, а если необходимо, то держите их в записной книжке", – перечислил Руслан Абдикаликов.

Ранее стало известно, что в Казахстане хотят создать реестр "слитых" персональных данных.