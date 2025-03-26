Глава КНР Си Цзиньпин посетит Казахстан

26 марта Касым-Жомарт Токаев принял заведующего отделом международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао, сообщает Zakon.kz.

Во время встречи президент подчеркнул, что казахско-китайское вечное всестороннее стратегическое партнерство развивается по восходящей и устремлено в будущее.

"Наши прочные связи сегодня представляют образец взаимовыгодного и эффективного межгосударственного взаимодействия, основанного на крепких узах вечной дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Мы ценим эти отношения, и с нашей стороны предпринимаются все действия для дальнейшего укрепления всестороннего сотрудничества с КНР. Я также высоко оцениваю дружеский характер взаимоотношений с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Китая, председателем Китайской Народной Республики г-ном Си Цзиньпином", – привели в Акорде слова Токаева.

Глава государства выразил уверенность в том, что в рамках предстоящего визита председателя КНР в Астану для участия во втором саммите "Центральная Азия – Китай" в июне текущего года будут намечены новые горизонты стратегического сотрудничества.

Особо отметив общность позиций Казахстана и Китая в рамках многосторонних структур, Касым-Жомарт Токаев поддержал глобальные инициативы председателя Си Цзиньпина по построению справедливого мирового порядка в соответствии с основополагающими принципами международного права и Устава ООН.

Кроме того, глава государства подтвердил неизменную приверженность нашей страны политике "одного Китая".

В свою очередь Лю Цзяньчао передал президенту теплые слова приветствия от председателя Си Цзиньпина. По словам представителя ЦК КПК, Пекин рассматривает Казахстан с позиции стратегической важности и придает приоритетное значение углублению казахско-китайского вечного всестороннего партнерства.

В ходе беседы также были рассмотрены пути укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. В частности, Касым-Жомарт Токаев указал на имеющийся огромный потенциал для увеличения товарооборота и реализации крупных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, энергетики и развития искусственного интеллекта.

Ранее стало известно, что 31 марта-1 апреля 2025 года состоится официальный визит президента Словении Наташи Пирц-Мусар в Казахстан.