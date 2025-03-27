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События

Полные денег китайские сумки: чиновники и сотрудники квазигоссектора осуждены за хищение 1,6 млрд тенге

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 10:34 Фото: Zakon.kz
В Талдыкорганском городском суде вынесли приговор главному бухгалтеру ГУ "Отдел образования по Сарканскому району" Курмангалиевой, бухгалтерам этого же отдела Муратовой и Калабаевой, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, осуждены начальник районного участка АО "Казпочта" Такен, и. о. заведующей ясли-сада "Айдана" Балгабаева и руководитель отдела камерального контроля ДВГА области Жетысу Жапабаев.

По информации Антикора от 27 марта, Курмангалиева, Калабаева, Муратова и Такен признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 1,6 млрд тенге путем перечисления сверх установленной заработной платы на счета сотрудников отдела образования.

Балгабаева и Калабаева признаны виновными в покушении на дачу взятку Жапабаеву, который под предлогом непроведения аудиторской проверки в ясли-саде завладел их деньгами.

"Курмангалиевой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, Калабаевой, Муратовой и Такен по 7 лет лишения свободы. Балгабаева и Жапабаев приговорены к штрафу в размере 1,2 млн тенге и 1 млн тенге соответственно. Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора", – сказано в сообщении Антикора.

Судебный акт в законную силу не вступил.

19 марта стало известно, что казахстанским госслужащим проводят "шоковую терапию": экскурсии в исправительные учреждения и изоляторы для государственных служащих и работников квазигосударственного сектора, уличенных в коррупции. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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