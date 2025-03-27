"Моя давняя мечта": жительница Актобе выиграла 10 млн тенге

53-летняя Жанар из Актобе участвует в лотереях с детства, однако недавно она сорвала особенно крупный куш в "МегаКазино" от "Сәтті Жұлдыз". Zakon.kz поинтересовался, как счастливая победительница планирует распорядиться своим выигрышем.

Жанар много лет трудится медработником, посвятила свою жизнь заботе о здоровье людей.

Участие в лотереях для нее своего рода хобби и отдушина. Говорит, пристрастилась к этому с детства.

"Мое знакомство с лотереей началось, когда мне было всего 7 лет. Тогда, в 1978 году, я впервые купила билет "Спринт" всего за 50 копеек. Эти деньги мне давал папа на пирожки, но я иногда тратила их на лотерею – и не зря! Так началось мое увлечение. Я не гонюсь за крупными ставками. В основном всегда участвовала в моментальных лотереях, покупала билеты понемногу, по мере возможности. Не могу назвать точную сумму, но тратила столько, сколько могла позволить, ради удовольствия", – вспоминает Жанар.

Надо сказать, фортуна нередко оказывалась на ее стороне. Еще девочкой она выигрывала по 25 рублей – неплохие деньги по тем временам. Затем – по 5, 10, 15, 20, 30 и даже 50 тыс. тенге. Однако сумма в 10 млн тенге оказалась самым крупным и неожиданным призом:

"Когда я сообщила родным о выигрыше, они были в полном шоке! Сначала никто не поверил. Все думали, что это шутка или ошибка. Но когда поняли, что это правда, очень обрадовались за меня".

Деньги Жанар, по собственному признанию, хочет потратить на реализацию давней мечты – покупку квартиры. Впрочем, энную часть она оставит для семьи, чтобы порадовать близких.

"Я хочу сказать всем участникам одно – всегда верьте в свою удачу! Удача обязательно приходит к тем, кто верит. Никогда не теряйте надежды и не бойтесь пробовать. Сегодня повезло мне, а завтра может повезти вам. Огромное спасибо национальной лотерее "Сәтті Жұлдыз" за такую возможность! Я очень благодарна!" – подытожила счастливица.

Вместе с тем 23 марта в рамках тиражной лотереи TeleBingo прошел розыгрыш трех квартир. Заветные квадратные метры достались победителям из Уральска, Атырау и Алматы.

Один из них – 23-летний алматинец Айдос Калмырзаев, студент. В лотереях участвует всего около года, признается, что разделяет этот интерес с отцом.

Фото: Сәтті Жұлдыз

"Я покупаю билеты раз в месяц, предпочитаю TeleBingo и LOTO 6/49. Всегда знал, что для победы порой достаточно и одного билета. И вот – я выиграл квартиру стоимостью 15 млн тенге. Когда узнал, поначалу даже не поверил. Я решил взять деньги и использовать их для обучения и помощи семье". Айдос Калмырзаев

В завершение Айдос пожелал всем участникам лотерей от национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз" никогда не терять надежды.

Фото: Сәтті Жұлдыз

В пятницу 28 марта в прямом эфире на каналах "Сәтті Жұлдыз" в VK и YouTube состоится розыгрыш автомобиля в тиражной лотерее "LOTO 6/49". Для участия необходимо приобрести Лотонабор из шести билетов всего за 3 000 тенге.

Как знать, может, в этот раз удача улыбнется именно вам.

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